Знайдену на півночі Польщі ракету запускали з російського літака

Приблизно два тижні тому з'явилася інформація, що на півночі Польщі знайшли уламки ракети з російськими написами. Експерти вже заявили, що цю ракету запустили з російського літака.

До слова, ракета Х-55 впала поблизу міста Бидгощ ще у грудні 2022 року. Однак про цей інцидент стало відомо лише наприкінці квітня.

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Ймовірно, це були наслідки ракетних атак на Україну

Висновки Технологічного інституту ВПС свідчать, що крилата ракета Х-55, швидше за все, прилетіла зі східного кордону, оскільки такого озброєння польська армія не має ні в техніці, ні на складах.

Місце, де знайшли уламки Х-55 / Фото RMF

Тому це виключає попередню версію про те, що ракета була запущена з польського полігону під час навчань чи випробувань систем ППО. Оскільки це ракета типу Х-55, то, ймовірніше за все, вона була запущена з російського літака під час бомбардувань України.

Крім того, під час ракетної атаки нашої держави ракети запускали також з території Білорусі. На радари польських служб потрапив об'єкт, який залетів до Польщі з Білорусі, однак він зник з поля зору під Бидгощем.

Польські військові проігнорували інцидент

Журналісти видання зазначають, що військові, всупереч своїм обов'язкам, не повідомили прокуратуру про порушення повітряного простору Польщі невстановленим об'єктом.

Схоже, польська армія проігнорувала інцидент або хотіла його зам'яти. Одна лише підозра про порушення повітряного простору Польщі має призвести до повідомлення правоохоронних органів. Обставини кожного незаконного перетину кордону чи порушення території Польщі має пояснити прокуратура, – йдеться у повідомленні.

Крім того, розслідування у цій справі розпочали саме після повідомлень від місцевої цивільної влади, а не від військовослужбовців.

Що варто знати про інцидент