75% компонентів – американські: CNN показала "начинку" ракет КНДР, якими Росія атакує Україну

У балістичних ракетах КНДР, якими Росія обстрілює Україну, більшість компонентів – західного виробництва. Ці деталі Північна Корея змогла отримати попри накладені санкції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Журналісти також показали, який вигляд має "начинка" північнокорейських ракет.

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Який вигляд мають компоненти у ракетах КНДР

Журналісти зазначили, що Росія випустила близько 60 північнокорейських ракет KN-23 по Україні цього року. За підрахунками видання, це майже третина зі 194 балістичних ракет, випущених Росією по Україні у 2024 році.

Відповідно до нещодавнього звіту української Незалежної антикорупційної комісії (НАКО), ключові компоненти, які використовуються в північнокорейських ракетах, виробляють дев'ять західних виробників, у тому числі компанії, що базуються в Сполучених Штатах, Нідерландах і Великій Британії.



Слідчі Київського науково-дослідного інституту судових експертиз досліджують уламки ракет KN-23 / Фото CNN

Деякі частини ракет KN-23/24, які вони проаналізували, були виготовлені зовсім недавно, у 2023 році, що свідчить про можливості їхнього швидкої доставляння до Північної Кореї.

Усе, що працює, щоб направляти ракету, щоб змусити її летіти, – усе це іноземні компоненти. Уся електроніка іноземна. У ній немає нічого корейського. Єдине, що там корейське, – це метал, який швидко іржавіє і кородує,

– сказав Андрій Кульчицький, керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судової експертизи.

Один з працівників ГУР МО, який побажав залишитися анонімним, сказав, що їхнім розслідуванням заважають пошкодження осколків ракети. Але, за його словами, все ж можна визначити, що "переважна більшість компонентів є західними".



Більшість компонентів у ракетах КНДР вироблені на Заході / Фото CNN

"Ймовірно, – 70% американські, від відомих компаній. Вони також використовують компоненти, виготовлені в Німеччині та Швейцарії", – сказав співрозмовник.

Окрім того, у звіті, опублікованому на початку цього року британською дослідницькою організацією Conflict Armament Research (CAR), було встановлено, що 75% компонентів однієї з перших північнокорейських ракет, використаних для атаки на Україну, були від американських компаній.

Як західні компоненти для зброї потрапили у КНДР

За словами експертів із пошуку зброї, достовірної інформації про те, як саме компоненти потрапляють до Північної Кореї, немає. Але всі ознаки вказують на те, що Китай є ймовірним каналом постачання цих деталей.

Деякі з цих компонентів можуть бути насправді підробленими та зробленими в Китаї. Але ми не можемо бути впевнені на 100%,

– розповіла Вікторія Вишнівська, старший науковий співробітник НАКО.

Один виробник зміг надати НАКО докази того, що недорогий електронний компонент, знайдений у північнокорейській ракеті, був підробленим.

Водночас, за словами Вишнівської, деякі інші виробники вирішують не встановлювати кращий контроль над своїм експортом, оскільки більш детальне ведення обліку та перевірки компаній призведуть до витрат.

За даними CAR, існує понад 250 компаній, чиї компоненти були виявлені в північнокорейських ракетах. Але більшість цієї електроніки продається п'яти основним дистриб'юторам, які розташовані в Сполучених Штатах і Канаді. CAR закликає політиків зосередити більше зусиль на регулюванні цих розподільних компаній.

За словами представника української розвідки, західні компоненти для зброї також продовжують перенаправляти до Ірану та безпосередньо до Росії.