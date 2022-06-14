Ракета може діаметрально змінювати курс: сили ППО пояснили, як відбивають атаки

Юрій Ігнат – речник Повітряних сил ЗСУ – розповів, як українські захисники дізнаються про атаку та відбивають її.

Ігнат наголосив, що ракети – високотехнологічні. Їх запускають з акваторії Каспію.

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За словами речника Повітряних сил, один ворожий літак Ту-160 може нести 16 чи 12 ракет, Ту-95 – 8. Вони можуть летіти однією точкою на радарі. Повітряні сили використовують різні розвіддані. Зокрема, партнерську допомогу.

Ігнат наголосив, що ці ракети можуть летіти через акваторію Чорного або Азовського морів, а також – змінювати курс. В Україні оголошують повітряну тривогу. Напрямок ракет фіксують й складають певний алгоритм. Захисники визначають, куди ракета може летіти, та яка її ціль.

Летячи по курсу, який їй задали, ракета може звернути у діаметрально протилежний бік. Власне це роблять для того, аби уникнути засобів ППО, Повітряних сил чи сухопутних військ, про які знає ворог. Якщо російські окупанти дізнаються, де розташовані ці засоби, курс ракети прокладуть там, де є слабкі місця.

Великої шкоди завдає російська розвідка. Саме тому необхідно бути максимально зосередженими та обережними щодо визначення ворожих агентів. Для цього використовують різні дані. Зокрема, ті, які надає населення.

Україна має засоби ППО

Речник Повітряних сил наголосив, що ракети, які російські загарбники випускають по Україні, –високотехнологічні. Їх спроєктували так, аби бути малопомітними та летіти на наднизьких висотах. З радарів ракети зникають. Не всі засоби ППО можуть їх знищити.

Україна має засоби ППО. Однак це не ПРО – засоби протиракетної оборони. Пріоритетним завданням ППО є літальні апарати ворога. Водночас, попри все, українські захисники збивають ракети ворога.

Повітряні сили збили 3 крилаті ракети

Упродовж години 14 червня Повітряні сили збили 3 ворожі ракети.

Ймовірно, мовиться про тип "Калібр". По Україні їх запустили з акваторії Чорного моря.

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