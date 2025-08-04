Росія і Білорусь обговорюють серійне виробництво ракети "Орешник" і можливе її розміщення на білоруській території. Такі заяви можуть бути частиною інформаційної кампанії для нагнітання страху перед новою зброєю.

Ракета "Орешнік" без ядерної боєголовки не має реальної воєнної цінності. Вона лише імітує загрозу, зазначив 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

Дивіться також Росіяни озброїлися надводними дронами: аналітики назвали загрози й рішення

Скільки коштує ракета "Орешник" і що в ній не так?

Ракета "Орешник" належить до найдорожчих у російському арсеналі. За словами Івана Тимочка, її вартість може сягати 100 мільйонів доларів, що еквівалентно десяти ракетам "Калібр".

Це далеко неточна, дуже дороговартісна ракета з металевими болванками. Вона може завдати певних руйнувань за рахунок кінетичної енергії, але не більше. Це просто історія для того, щоби тішити росіян і лякати європейських виборців,

– пояснив він.

У конвенційній комплектації "Орешник" працює як гігантська шрапнель: корпус розлітається інертними уламками, а руйнівна дія обмежується площиною розсіювання. Через високу ціну й низьку точність ця ракета радше демонструє амбіції Кремля, ніж додає йому реальної вогневої сили.

Навіщо Кремль перекидає "Орешник" до Білорусі?

За словами Івана Тимочка, Росія удає, що вже перекинула пускові установки ракети "Орешник" на територію Білорусі. Кремль уважно відстежує реакцію Заходу, та поступово привчає суспільство до ідеї розміщення ядерних систем поза власними кордонами.

Так чи інакше вони привчають суспільство до того, що Путін готовий порушувати всі міжнародні договори про нерозповсюдження ядерної зброї неядерним країнам,

– наголосив Тимочко.

Він припустив, що наступним кроком може стати завезення бойових ядерних блоків. Таким чином Москва прагне посилити тиск на Європу й закріпити Мінськ як зручний майданчик для майбутніх переговорів.

Білорусь як плацдарм для нападу на Україну

Іван Тимочко нагадав, що у 2022 році білоруська територія вже використовувалася для вторгнення в Україну. За його словами, тоді на півночі, зокрема в Чернігівській області, діяли саме білоруські підрозділи у складі російської армії.

Є десятки й сотні свідчень людей, які бачили присутність білоруських військових,

– зазначив Тимочко.

Він припустив, що повторний наступ із півночі наразі малоймовірний. На думку Тимочка, Путін не отримає стратегічної переваги, але може втратити Білорусь як переговорний майданчик — саме тому Москва утримується від нової ескалації.