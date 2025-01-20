Чому Patriot та SAMP-T не зможуть збити "Орешник": пояснення Defense Express

Як повідомив раніше Олександр Сирський в інтерв'ю, Україна не має систем, здатних перехоплювати "Орешник". У Defence Express пояснили, чому на це не здатні Patriot або SAMP-T.

Кожен зенітний ракетний комплекс, включно з Patriot та SAMP-T, розроблявся для виконання конкретних завдань, однак перехоплення балістичних ракет середньої дальності з роздільними бойовими частинами вимагає спеціалізованих засобів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Які засоби проти "Орешника" потрібні

Як повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв'ю, Україна не має систем, здатних перехоплювати такі ракети, зокрема й типу "Орешник". Ця інформація, хоча й очевидна для фахівців, викликала здивування в багатьох.

Patriot PAC-3 та SAMP-T, що стоять на озброєнні ЗСУ, не призначені для боротьби з балістичними ракетами середньої та міжконтинентальної дальності. Їх завдання – перехоплювати оперативно-тактичні ракети з дальністю до 1000 км.

Основною складністю є характеристики таких ракет: висота польоту понад 100 км і швидкість входження в атмосферу таких об'єктів 3-4 км/с для балістичних ракет середньої дальності та 5-7 км/с для міжконтинентальних.

Теоретично, комплекси Patriot PAC-3 та SAMP-T здатні вразити бойові частини ракет, що увійшли в атмосферу, але їхня ефективність у таких умовах сумнівна. Особливо враховуючи, що ракети типу "Орешник" несуть роздільні головні частини з кількома бойовими блоками й хибними цілями. Наприклад, під час удару по Дніпру було зафіксовано шість груп по шість об'єктів у кожній.

Система THAAD, призначена для перехоплення ракет середньої дальності у верхніх шарах атмосфери, також має обмеження щодо кількості цілей, які вона може атакувати одночасно. Найефективніший спосіб перехоплення – знищення ракети до розведення бойових частин. Така здатність є лише у системи SM-3, що застосовується з кораблів із системою Aegis або стаціонарних комплексів Aegis Ashore.

Через ці обмеження в НАТО визнали, що створення повноцінної системи ПРО у Європі малоймовірне, і необхідно розробляти далекобійні ракети для стримування РФ.