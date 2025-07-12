У ГУР розповіли, скільки загалом було пусків "Орешника" по Україні

Після удару по Дніпру в листопаді 2024 року, Росія більше не застосовувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" проти України. У ГУР відповіли, чи може подібна атака статися у найближчому майбутньому.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LIGA.net.

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Що відомо про застосування Росією "Орешника"?

За словами Юсова, інформації про подальші навчання та випробування цієї ракети не зафіксовано.

Він підкреслив, що запуск ракети у листопаді мав радше демонстративний характер – з метою психологічного тиску на Україну та її західних союзників. Повторне застосування цієї зброї, на думку розвідника, залежатиме від рішення Владіміра Путіна.

Він також підтвердив, що "Орешник" є модифікованим зразком міжконтинентальної ракети РС-26 "Рубєж" і не виготовлявся серійно. Дальність польоту, за оцінкою ГУР, становить до 5500 кілометрів (хоча російська сторона заявляла про 6000 кілометрів), а швидкість – понад п’ять махів (більше ніж 6000 кілометрів на годину). На завершальному етапі польоту ракета, ймовірно, може досягати швидкості 11 махів – понад 13 400 кілометрів на годину.