Ракета прилетіла майже в готель: у Харкові під удар потрапили журналісти португальського каналу

Російські військові зранку атакували Харків двома ракетами. Відомо, що під удар потрапили журналісти португальського каналу.

Відомо, що від обстрілу центру Харкова постраждала знімальна група португальського телеканалу RTP. На щастя, самі журналісти не зазнали поранень. Водночас їхня автівка знищена.

Читайте також Обстріл будинків та загибла дитина: все, що відомо про атаку на центр Харкова 6 жовтня

Привалило віконною рамою

Деталями поділився український продюсер португальської знімальної групи Андрій Коваленко. Він – виконавчий директор Академії української преси. Остання постійно допомагає міжнародним медіа виконувати свою роботу в Україні.

Привалило рамою віконною, але я цілий. Всі ми цілі, але думав, що вже все…

– пригадує він.

Журналісти RTP запланували відрядження на Донеччину на передову. Дорогою з Києва вони зупинилися у Харкові. 6 жовтня мали виїхати до села Гроза, де російські військові 5 жовтня забрали життя 52 мешканців.

Ракета прилетіла майже в готель,

– додав Андрій Коваленко.



Під ракетну атаку потрапили журналісти з португальського каналу / Фото Spilka News



Під ракетну атаку потрапили журналісти з португальського каналу / Фото Spilka News

Слід розуміти, що цей готель популярний серед журналістів, представників різноманітних міжнародних організацій, які до Харкова приїжджають у відрядження.

У Національній спілці журналістів України зауважили, що атаки ракетами готелів і закладів харчування, які використовують журналісти під час відряджень (готель у Харкові та Запоріжжі, піцерія у Краматорську) – свідома тактика окупантів. Вона спрямована на те, щоб залякувати журналістів і представників цивільного сектору.

Що відомо про атаку Харкова