Буде підвищення ставок: як Росія використає відсутність реакції НАТО на ракету над Румунією
Під час масованої ракетної атаки зранку 10 лютого одна з російських ракет пролетіла над територією Румунії. Втім, НАТО, як вже зазвичай, вирішило замовчати цей інцидент і закрити на нього очі.
Передовсім такі інциденти вказують на точність російської "високоточної" зброї. На цьому в ефір 24 Каналу акцентував колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.
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Як російська ракета опинилась над Румунією
Співрозмовник допускає, що під час польоту з точки зльоту в точку влучання російська ракета банально могла відхилитися від курсу. Таким чином вона й залетіла на територію Румунії.
Пролетіла над декількома селами на території Молдови, Румунії та залетіла знову на територію України. Це на недолугість росіян можна покласти, це по-перше,
– допускає Іван Ступак.
Втім це лише один з можливих варіантів. Ще одним з таких є імовірний розрахунок на те, що Україна зіб'є ракету, коли вона пролітатиме в прикордонній смузі, і її уламки знову потраплять на територію країни-члена НАТО.
"Загинуть або зазнають травм громадяни Євросоюзу та НАТО. А Україна в цьому разі буде втрачати репутацію свою, будуть знову проблеми, як у випадку з Польщею", – розповідає ексспівробітник СБУ.
Тож, на його думку, найімовірнішою версією є провокація. Її мета – аби Україна збила цю ракету, а її уламки завдали шкоди країні-члену НАТО. У цьому випадку – Румунії.
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Як Росія використає відсутність реакції НАТО
Крім того, співрозмовник спрогнозував, якими можуть бути наступні сценарії від Росії, коли агресор чітко побачить, що на такі інциденти ніхто з країн Північноатлантичного Альянсу не реагує.
Вони можуть і надалі зумисно запускати ракети через країни НАТО в бік України. Уявіть: ракета пролітає через всю Румунію, через Бухарест і влучає в західну частину України,
– заявив Іван Ступак.
Він заявив, що Росія справді може спробувати надалі таким чином підвищувати ставки. Це призведе до подальшої ескалації війни.
Російська ракета над Румунією
- Зранку 10 лютого Росія завдала чергового масованого ракетного обстрілу території України. Точна кількість випущених ракет наразі невідома, але вже є інформація про багато десятків.
- Одна з ракет пролетіла над територією Молдови та Румунії. Остання є членом Північноатлантичного Альянсу. Молдова негайно викликала російського посла через порушення повітряного простору країни.
- Натомість Румунія, яка входить до НАТО, вирішила цей інцидент замовчати. У міноборони країни заявили, буцімто проліт ракети зафіксували за 35 кілометрів від кордону.