17 червня, 07:26
Ракета пройшла через 9 поверхів, – Клименко про зруйнований під'їзд у Києві
Основні тези
- Російська ракета під час нічної атаки пройшла через 9 поверхів багатоповерхівки в Києві.
- Удар знищив під'їзд; щонайменше 10 локацій у Києві були атаковані, працюють близько 2 000 рятувальників.
Росія під час нічної масованої атаки поцілила в одну з багатоповерхівок Києва. Удар був такої сили, що ракета пройшла через всі 9 поверхів.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на главу МВС Ігоря Клименка в коментарі журналістам.
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Що відомо про удар по багатоповерхівці
За словами глави МВС, проліт у багатоповерхівці в Києві обвалився, попередньо, через пряме влучання балістики.
Удар був настільки сильним, що ракета пройшла через всі 9 поверхів,
– розповів Клименко.
Ворог знищив цілий під'їзд у Києві / Фото Мовенка Сергія
Клименко зазначив, що ворог атакував щонайменше 10 локацій у Києві. По Києву працює близько 2 000 рятувальників.