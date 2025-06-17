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24 Канал Новини України Ракета пройшла через 9 поверхів, – Клименко про зруйнований під'їзд у Києві
17 червня, 07:26
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Ракета пройшла через 9 поверхів, – Клименко про зруйнований під'їзд у Києві

Ярослав Погончук
Основні тези
  • Російська ракета під час нічної атаки пройшла через 9 поверхів багатоповерхівки в Києві.
  • Удар знищив під'їзд; щонайменше 10 локацій у Києві були атаковані, працюють близько 2 000 рятувальників.

Росія під час нічної масованої атаки поцілила в одну з багатоповерхівок Києва. Удар був такої сили, що ракета пройшла через всі 9 поверхів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на главу МВС Ігоря Клименка в коментарі журналістам.

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Що відомо про удар по багатоповерхівці

За словами глави МВС, проліт у багатоповерхівці в Києві обвалився, попередньо, через пряме влучання балістики.

Удар був настільки сильним, що ракета пройшла через всі 9 поверхів, 
– розповів Клименко.

Ворог знищив цілий під'їзд у Києві / Фото Мовенка Сергія

Клименко зазначив, що ворог атакував щонайменше 10 локацій у Києві. По Києву працює близько 2 000 рятувальників.

 

 

 