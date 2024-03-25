Може бути егоїстичний момент: чому в Польщі не збили російську ракету

Під час масованого ракетного обстрілу України 24 березня, російська ракета порушила повітряний простір Польщі. Вона перебувала на польській території впродовж 39 секунд, а потім повернулась у повітряний простір України.

Водночас польська сторона спостерігала за рухом ворожої ракети, проте спроб збити її не зробила, дочекавшись повернення ракети на територію нашої країни. Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп припустив у розмові з 24 Каналом, чому Польща не вчинила жодних дій для того, щоб знешкодити російську ракету.

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Мала б бути неймовірна готовність

Ракета перебувала в повітряному просторі Польщі обмаль часу – усього 39 секунд.

Це дуже короткий термін, мізер за відстанню та за часом. Ракета імовірно не залетіла вглиб території Польщі, а "зрізала" невеличкий виступ або йшла вздовж кордону і трошки "зачепила" польську територію,

– зазначив військовий експерт.

Можна припустити, що у поляків, навіть якщо й було бажання збити її, не було можливості зробити це на своїй території за такий короткий час.

Винищувач мав перебувати в режимі захоплення цілі і в будь-яку секунду встигнути її атакувати. Тут мала бути неймовірна готовність або наявність зенітних засобів, які також тримають ракету і готові у будь-який момент вистрілити. Якби ракета з винищувача або зенітної системи вийшла, імовірно вона б не встигла застати цю ракету на польській території,

– зауважив він.

Також є ще один момент. Якщо поляки бачать, що ракета не заходить на територію Польщі, а повертається в Україну, то вони можуть вирішити, що це вже не їхні проблеми.

Це, на думку військового експерта, може бути їхнім рішенням, якщо крилата ракета йде низько – на сотні або десятки метрів – над населеним пунктом в Польщі, то є шанс, що внаслідок її збиття може бути завдано значної шкоди на своїй території.

"Якщо поляки чітко розуміють, що ракета не падає, то це справа українців. Такий егоїстичний момент. Проте можна припустити, що польській стороні не вистачило цих 39 секунд, щоб збити російську ракету. Не має польська ППО та винищувальна авіація таку міру готовності, щоб за секунди відреагувати та знищити ракету", – підкреслив Давид Шарп.

Що відомо про те, як російська ракета залетіла на територію Польщі