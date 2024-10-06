Із землі стирчить ракета: під Києвом фермер просто в полі виявив уламки С-300

У Київській області фермер виявив уламки ракети С-300. Це сталося, коли чоловік працював на полі.

На місце прибули піротехніки, які нівелювали залишки цієї ракети. Про це повідомили у ДСНС України.

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Що відомо про знахідку уламків С-300 під Києвом

Рятувальники розповіли, що знахідку виявив чоловік у Бориспільському районі Київщини. Уламки С-300 перебували в полі, коли там працював фермер.

На місце події прибули сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України, які підтвердили, що це безпечні залишки зенітно-ракетної системи,

– зазначили у службі.



Уламки С-300 виявили на Київщині / Фото ДСНС України

Далі піротехніки оперативно вилучили залишки ракети, забезпечивши нормальні умови для подальшої роботи на полі.

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До слова, у Києві через падіння уламків "Шахеда" спалахнула пожежа у багатоповерховому будинку. Потерпілих через цей інцидент не було, займання ліквідували рятувальники.