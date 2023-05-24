Вже можна тиснути руки пілотам, які використали Storm Shadow, – Резніков
Джерело:Військове телебачення України
Очільник Міноборони Олексій Резніков вперше висловився щодо використання ЗСУ далекобійних ракет Storm Shadow. За його словами, наша країна вже успішно застосовує ці ракети по військових об'єктах окупантів.
Крім цього, він зазначив, що ці ракети використовують пілоти, навчені у Великій Британії. На яких напрямках використовують Storm Shadow Резніков не зазначив.
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Україна вдало використовує ракети Storm Shadow
Олексій Резніков 24 травня провів спільний брифінг зі своїм британським колегою Беном Воллесом. Там він розповів, що українська армія вже мала можливість вдало випробувати далекобійні ракети Storm Shadow.
У нас була нагода потиснути руки пілотам, які вже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow,
– наголосив Резніков.
Міністр оборони також зауважив, що наші пілоти вчилися використовувати цю зброю саме у Великій Британії. Наостанок, він подякував Воллесу за надану військову допомогу від Сполученого Королівства.Зверніть увагу! Storm Shadow – це авіаційна крилата ракета класу "повітря – земля", яку виробляє компанія MBDA. Вага її бойової частини – 450 кілограмів. Ці ракети є в кількох модифікаціях із дальністю польоту від 290 до 560 кілометрів. Остаточно невідомо, яку модифікацію отримала Україна.
Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow
- Нещодавно Велика Британія оголосила про рішення передати Україні крилаті ракети Storm Shadow, що здатні вражати цілі в радіусі 250 кілометрів. Раніше про цю допомогу повідомляв американський канал CNN.
- Згодом очільник Міноборони Британії Бен Воллес підтвердив, що українські військові вже використовували далекобійні британські ракети. Однак жодних деталей застосування цієї зброї посадовець тоді не розповів.
- Деякі експерти вважають, що ЗСУ вже застосували ракети Storm Shadow у Луганську 15 травня. Тоді у тимчасово окупованому Луганську 15 травня було чутно два вибухи. Спалахнула пожежа на території колишнього авіаційного училища штурманів, де розміщувались російські окупанти.