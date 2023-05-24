Вже можна тиснути руки пілотам, які використали Storm Shadow, – Резніков

Очільник Міноборони Олексій Резніков вперше висловився щодо використання ЗСУ далекобійних ракет Storm Shadow. За його словами, наша країна вже успішно застосовує ці ракети по військових об'єктах окупантів.

Крім цього, він зазначив, що ці ракети використовують пілоти, навчені у Великій Британії. На яких напрямках використовують Storm Shadow Резніков не зазначив.

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Україна вдало використовує ракети Storm Shadow

Олексій Резніков 24 травня провів спільний брифінг зі своїм британським колегою Беном Воллесом. Там він розповів, що українська армія вже мала можливість вдало випробувати далекобійні ракети Storm Shadow.

У нас була нагода потиснути руки пілотам, які вже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow,

– наголосив Резніков.

Міністр оборони також зауважив, що наші пілоти вчилися використовувати цю зброю саме у Великій Британії. Наостанок, він подякував Воллесу за надану військову допомогу від Сполученого Королівства.

Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow

Storm Shadow – це авіаційна крилата ракета класу "повітря – земля", яку виробляє компанія MBDA. Вага її бойової частини – 450 кілограмів. Ці ракети є в кількох модифікаціях із дальністю польоту від 290 до 560 кілометрів. Остаточно невідомо, яку модифікацію отримала Україна.