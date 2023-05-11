Циклон передбачає шторми: Резніков вперше прокоментував передачу Storm Shadow Україні

Країни Заходу продовжують надавати всю необхідну зброю для нашої перемоги. Цього разу Олексій Резніков розповів про передачу далекобійних ракет Storm Shadow від Великої Британії.

Міністр також подякував британцям за ініціативу у передачі далекобійних ракет. За його словами, ця зброя наблизить поразку Росії у війні.

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Резніков висловився щодо ракет від Британії

Міністр оборони у своєму твіттері метафорично розповів про нові ракети від Великої Британії. Він наголосив, що "прогноз погоди передбачає циклон, який принесе за собою шторми". Так Резніков обіграв назву британської ракети, що дослівно перекладається як "Тінь Бурі".

Наостанок очільник Міноборони зауважив, що завдяки цим ракетам "прорветься сонячне світло нашої свободи на перемогу". Користувачі твітеру підтримали ці слова українського міністра та почали жартувати про удари ракетами по Керчинському мосту.

Велика Британія передала Україні далекобійні ракети

Міністр оборони Британії Бен Воллес розповів, що Україна отримала перші далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow. За його словами, передача цих систем зміцнить оборону України.

Раніше американський канал CNN із посиланням на анонімних західних чиновників також повідомляв про передачу цих ракет. У медіа наголосили, що українська влада пообіцяла застосовувати ракети Storm Shadow по окупантах лише на території України.

Раніше Олексій Резніков наполягав на тому, що ракети більшої дальності не будуть використовуватися для атаки Росії. Він наголосив, що зброю застосовуватимуть лише по тимчасово окупованій території нашої країни.

Storm Shadow – це авіаційна крилата ракета класу "повітря – земля", яку виробляє британська компанія MBDA. Вага її бойової частини – 450 кілограмів. Ця ракета має кілька модифікацій із дальністю польоту від 290 до 560 кілометрів. Наразі невідомо, яку саме модифікацію отримала Україна.