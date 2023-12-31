Суперзброя по-російськи: що треба знати про ракету з тепловими пастками

Днями з'явилося відео, на якому дозвукова крилата ракета Х-101/555 відстрілювала під час польоту над територією України теплові пастки. У багатьох відразу виникло багато питання щодо цього, мовляв, це, що, нова "ваундерваффе" ракета у росіян з'явилася?

Відповідаю: ні, не з'явилася.

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Не варто створювати ажіотаж із того, що того не варте. Оскільки цей ажіотаж часом допомагає і російській пропаганді, яка почала захоплюватися творінням своїх винахідників, посилаючись і на здивовані вигуки в українському інформаційному просторі.

По факту. Росіяни з кінця 2022 року намагалися підвищити виживання своїх дозвукових ракет. Вони є основною їхньою складовою тактичного та стратегічного рівня, але ППО України збивала їх без особливих проблем із самого початку повномасштабного вторгнення. Нашою проблемою є балістика та гіперзвук, але не дозвукові нащадки колишнього "величі" СРСР.

Нічого розумнішого росіянам на думку не спало, ніж встановити на Х-101/555 систему відстрілу пасток Л-504 862-4-22. За ідеєю, відстріл пасток здійснюється при вході ракети в зону з ешелонованої ППО, або коли система попередження про опромінення РЛС сигналізує про загрозу. Тоді спрацьовує відстріл.

До речі, крім Л-504 862-4-22 на ракети Х-101/555 встановлюють додатково систему оптичної корекції траєкторії по супутникових знімках "Отблеск-У", яка підвищує точність ракети за допомогою наведення на основі зіставлення контурів місцевості та бази її візуальних зображень.

Наразі складно сказати, наскільки це все допомагає російським ракетам проривати наше ППО, але в ніч з 28 на 29 грудня з 90 ракет Х-101/55 було збито 87. Не знаю, але здається, що не особливо...