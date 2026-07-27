Путін цинічно похизувався удосконаленням "Цирконів", які випробовує по Україні

Диктатор Путін знову похизувався російською ракетною програмою. Особливо, "Цирконом", якого Росія подає як одну з ключових у своєму арсеналі.

Хоча цього разу глава Кремля визнав, що над її точністю ще треба працювати, хоча й запевнив, що розробку далі вдосконалюватимуть. Як повідомляють російські ЗМІ, про це Путін заявив 26 липня на зустрічі з військовими ВМФ Росії.

Що сказав Путін про "Циркони" та іншу зброю?

Президент країни-терористки заявив, що останні застосування "Циркона" нібито показали вищу точність.

З'являються нові засоби ураження, захисту. Один "Циркон" чого вартий! Там ще працювати з ним, на точність дивитися. Останні застосування показали, що він стає дедалі точнішим. Небагато країн світу мають таку зброю, а ми не тільки маємо, ми його удосконалюємо і будемо робити це далі,

– цинічно хизувався Путін.

Під час тієї ж зустрічі Путін окремо наголосив на ролі військово-морського флоту Росії, назвавши його одним із ключових елементів ядерної тріади. За його словами, ВМФ має важливе значення для стратегічного стримування, а підводні човни з міжконтинентальними балістичними ракетами начебто є інструментом "стримування будь-якого противника" та завдання йому "неприйнятної шкоди" у разі агресії.

Російський диктатор також згадав криголамний флот Росії і заявив, що аналогів йому нібито немає в жодній іншій країні світу.

Окремо він повідомив про перебіг робіт над безпілотним підводним апаратом "Посейдон" і запевнив, що проєкт начебто вже на завершальному етапі та наближається до бойового чергування.

Нагадаємо, що Росія часто б'є по Україні гіперзвуковими протикорабельними ракетами "Циркон".

За результатами аналізу звітів Повітряних сил та регіональних повітряних командувань, за перші 19 днів липня Росія уже використала 20 таких ракет – це приблизно дві третини річного обсягу виробництва.

За весь червень росіяни загалом запустили 15 ракет 3М22 "Циркон". За оцінками ГУР, у середині липня Росія мала в арсеналі понад 120 ракет "Циркон".

Загалом, як зауважили в ISW, Росія запустила у липні більше балістики, ніж виробляє за місяць.