Ракета влучила у державне підприємство в Шостці: постраждали цивільні
Джерело:ОК "Північ"
Російські окупанти ввечері 31 січня обстріляли Сумську область. За попередньою інформацією, ракета влучила у промислову будівлю Шостки.
Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ". Інформацію про інцидент правоохоронці отримали приблизно о 18:20.
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"На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на території одного з державних підприємств в місті Шостка Сумської області стався вибух. Встановлено, що в промислову будівлю влучила, попередньо, ракета пошкодивши дах, перекриття, вікна", – розповіли в командуванні.
Військові зазначили, що внаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних мешканців міста. Людей госпіталізували. В ОК "Північ" наразі уточнюють інформацію.
Станом на 21:54 місцеві ЗМІ на Сумщині повідомили про повторні вибухи у Шостці. Аналітики OSINT-спостереження вважають, що це може бути роботою ППО.
Росіяни вбили дівчину на Сумщині
Вороги 23 січня з території Росії атакували прикордонне село Кучерівка Шосткинського району. Від артилерійського обстрілу загинула 19-річна дівчина. Правоохоронці знайшли докази злочину.
Під обстріл потрапили жителі села, які намагались добігти в укриття. 19-річна дівчина загинула, її батьки та хлопець отримали мінно-вибухові травми, – повідомили в Офісі генпрокурора.
Обстріли України: останні новини
- У Генштабі ЗСУ розповіли, які населені пункти на Півночі, Сході та Півдні страждали від обстрілів ворога.
- В Офісі Президента розповіли, що за 30 січня вороги обстріляли Білопільську та Есманську громади Сумської області. Загалом зафіксували 18 прильотів. Крім цього, на територію Великописарівської громади загарбники скидали вибухові пристрої.
- Під обстрілами також була Чернігівська область. За інформацією ОП, росіяни 8 разів з мінометів та артилерії били по Корюківському та Новгород-Сіверському районах.
- Окупанти 30 січня атакували Куп'янськ Харківської області. Поранення отримав 41-річний мешканець. Про це повідомили у поліції Харківщини.
- Під масованою атакою ворога Херсон був 29 січня. Росіяни влучили у житлові квартали міста, складські приміщення, лікарню, автостанцію. Вороги вбили 3 людей та поранили ще 9.