Ракета влучила у державне підприємство в Шостці: постраждали цивільні

Російські окупанти ввечері 31 січня обстріляли Сумську область. За попередньою інформацією, ракета влучила у промислову будівлю Шостки.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ". Інформацію про інцидент правоохоронці отримали приблизно о 18:20.

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"На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на території одного з державних підприємств в місті Шостка Сумської області стався вибух. Встановлено, що в промислову будівлю влучила, попередньо, ракета пошкодивши дах, перекриття, вікна", – розповіли в командуванні.

Військові зазначили, що внаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних мешканців міста. Людей госпіталізували. В ОК "Північ" наразі уточнюють інформацію.

Станом на 21:54 місцеві ЗМІ на Сумщині повідомили про повторні вибухи у Шостці. Аналітики OSINT-спостереження вважають, що це може бути роботою ППО.

Росіяни вбили дівчину на Сумщині

Вороги 23 січня з території Росії атакували прикордонне село Кучерівка Шосткинського району. Від артилерійського обстрілу загинула 19-річна дівчина. Правоохоронці знайшли докази злочину.

Під обстріл потрапили жителі села, які намагались добігти в укриття. 19-річна дівчина загинула, її батьки та хлопець отримали мінно-вибухові травми, – повідомили в Офісі генпрокурора.

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