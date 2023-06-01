Україна отримає ракети AIM-7 Sparrow від США: що відомо про цю американську зброю

Сполучені Штати 31 травня оголосили про новий пакет військової допомоги нашій країні. У ньому Україна вперше отримає ракети AIM-7 Sparrow, якими зможе вдало користуватися на фронті.

Попри те, що ракету розробили ще у 1956 році, вона є доволі ефективною проти авіації ворога. Яку модифікацію та скільки саме ракети отримала Україна – наразі невідомо. 24 Канал розібрався, як ракети AIM-7 Sparrow допоможуть у звільненні українських територій та наскільки влучно вони втрапляють у свою ціль.

Дивіться також F-16 для України: у Білому домі прокоментували можливість "атак по Росії"

Що відомо про ракети AIM-7 Sparrow

AIM-7 Sparrow – це американська авіаційна ракета класу "повітря-повітря". Вона має середню дальність дії та напівактивну радіолокаційну головку самонаведення.

Сама ракета містить кілька основних частин, зокрема секцію наведення, бойову частину, управління та ракетний двигун.



Літак F-15C пускає ракету AIM-7 Sparrow / Фото Повітряних Сил США

Стартова вага ракети 231,2 кілограма, а маса бойової частини: 39 кілограмів. Цю зброю можуть запускати на відстань до 70 кілометрів, її швидкість сягає 4 махи, тобто приблизно 1361,2 метра на секунду.

Одна така ракета коштує понад 125 тисяч доларів США. Її можуть нести такі винищувачі, як F-15 Eagle та F-16 Fighting Falcon. Українські літаки не здатні використовувати ці ракети, однак експерти припускають, що ця зброя може бути інтегрована до ЗРК Crotale або "Бук" у своїй зенітній модифікації.



Літаки F-15 переносять ракету AIM-7 Sparrow / Фото Міноборони США

Сама AIM-7 Sparrow має циліндричне тіло з 4 крилами посередині та 4 хвостовими плавниками. Ракета проходила кілька модернізацій та навіть існує у зенітному варіанті ракети корабельного базування – RIM-7 Sea Sparrow.

Бойове застосування ракети

Ці ракети на своєму віку побачили досить багато воєн та конфліктів. Вперше AIM-7 Sparrow застосували у В'єтнамській війні. За їх допомогою збили більш ніж 55 в'єтнамських літаків.

Проте ракета показала свою низьку ефективність, адже на 1 літак в'єтнамців США пускали близько 12 подібних ракет. Тому згодом її кілька разів модернізовували.

Пуск ракети AIM-7 Sparrow з літака: дивіться відео

Вже у ході Ліванської війни у 1982 році, ізраїльтянам ракетами AIM-7 Sparrow збили 10 сирійських літаків МіГ-21 та МіГ-23. До того ж ця ракета зарекомендувала себе й у війні в Перській затоці у 1990 – 1991 роках. У Повітряних силах США розповіли, що за допомогою цієї зброї їм вдалося збити 22 літаки й 3 вертольоти Іраку.

Нова модернізація ракети AIM-120 AMRAAM з'явилася вже у 2000 році. Це призвело до того, що Sparrow просто зняли з озброєння, проте залишали у резерві. Тепер же вони покажуть себе у в російсько-українській війні й, можливо, навіть закарбують свою назву на скрижалях історії.

Що ще передали США у своєму нещодавньому пакеті