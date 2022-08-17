Два ворожі ракетоносії готові завдавати ударів, – Братчук про ситуацію у Чорному морі

російські окупанти значно активізували повітряну розвідку в Одеській області. Тим часом у Чорному морі залишаються два ворожі ракетоносії.

Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він наголосив, що останніми днями значно зросла активність повітряної ворожої розвідки.

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росіяни готові завдавати ракетних ударів

Братчук розповів, що у Чорному морі нині залишається великий російський десантний корабель, а також два ракетоносії.

16 крилатих ракет перебувають у готовності до завдання ракетних ударів,

– сказав речник Одеської ОВА.

Також, за його словами, останнім часом окупанти почали активніше проводити повітряну розвідку – і авіацією, і безпілотниками. Два дні тому один ворожий БПЛА збили сили нашої протиповітряної оборони.

Два ворожі ракетоносії у Чорному морі готові завдавати ударів: дивіться відео

Кораблі окупантів притиснулися до узбережжя Криму

Братчук зауважив що певний час угруповання чорноморського флоту російської федерації курсувало ближче до північно-західної частини Чорного моря.

Зараз кораблі окупантів притиснулися до узбережжя тимчасово окупованого Криму і перебувають там,

– зазначив він.

До того ж, додав речник Одеської ОВА, погода нині працює на Україну, адже у морі шторм і загалом складається дуже складна погодна ситуація.

Ситуація на Одещині: що відомо

Вночі 17 серпня окупанти завдали по Одеській області ракетного удару. Під час атаки майже в усій Україні оголошували повітряну тривогу.

Одещину атакували стратегічною авіацією із застосуванням ракет Х-22. Було влучено в одну з прибережних баз відпочинку.

Раніше на відомому курорті Затока, що на Одещині, просто біля берега вибухнула міна. На жаль, не минулося без жертв, також є поранений.

росіяни мали шанс прорватися в Одеську область ще в березні. Проте окупанти втратили його . За словами генерал-майора Дмитра Марченка, зараз їм це зробити буде дуже складно.

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