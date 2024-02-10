Авіаційні ракети CRV7: чому вони універсальні та як допоможуть ЗСУ нищити окупантів

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Як подолати снарядний голод

В умовах, коли Росія у війні проти України не рахується з власними людськими жертвами, а Путін прагне вести війну "до останнього росіянина", наявність засобів знищення цих самих росіян виходить не перший план.

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Цивілізований світ був здебільшого до такого варварства не готовий, а тому проблема "снарядного голоду" стала наріжною для сил оборони.

Сьогодні Україна та її союзники роблять усе можливе, щоб розв'язувати цю проблему та шукають по всьому світу, чим ще можна вбивати окупантів, доки не запрацюють на повну потужність відновлені зброярські заводи.

Саме тому не дивно, що нині Сили оборони Україну використовують снаряди з Кореї, Пакистану та інших віддалених країн.

Наші захисники раді всьому, навіть тим снарядам, термін придатності яких вичерпано або вони взагалі зняті з озброєння й потребують утилізації чи просто перебувають на тривалому зберіганні.

Саме така ситуація нині склалася з ракетами. Вони вже не потрібні їх власниці – Канаді, яка не знала, що з ними робити, але ще можуть цілком розраховувати на "останній танок" на полі бою в Україні та стати нічним жахом для росіян.

Що таке CRV7

CRV7 – це некеровані авіаційні ракети калібром 70 міліметрів, призначені для ураження наземних цілей.

Це канадська локалізація американського зброярського хіта – Hydra 70, що стоїть на озброєнні з кінця 40-х років минулого століття. При цьому CRV7 мають більшу дальність польоту ракети, точність та потужнішу бойову частину, ніж Hydra 70.

З літа 2023 року Hydra 70 є у розпорядженні ЗСУ, мова про тисячі ракет. Вони встановлені на гелікоптері Мі-24В, а також на наземні пускові установки – такі собі міні-РСЗВ.

У Канади CRV7 було дуже багато (приблизно 80 тисяч), це спадок Холодної війни. Нині канадські військові вважають їх морально застарілими, а місцевий уряд шукає чималі гроші на недешеву утилізацію.

Програма знищення ракет стартувала у 2021 році, за цей час більшу частину було утилізовано або розібрано.

Канадські ЗМІ пишуть, що наразі лише 8 тисяч CRV7 у відповідному стані, мають бойову частину та готові до застосування.

Але Україна була б рада і цьому. На що звернув увагу лідер опозиційної консервативної партії Пьерп Пуальеврп, який закликав уряд країни передати ці снаряди тим, кому вони зараз найбільш потрібні.

Замість того, щоб змушувати канадців платити мільйони доларів за списання цієї зброї, вона має бути передана Україні, яка зможе використати її для захисту суверенітету,

– Пьерп Пуальеврп закликає вчинити мудро на засідання канадського парламенту 2 лютого 2024 року.

У канадському Міноборони вже на слова парламентаря відреагували й заявили, що цей проєкт можна реалізувати, але спочатку потрібно з'ясувати, чи потрібні ці снаряди Україні.

Очільник ГУР Кирило Буданов відреагував оперативно. В інтерв'ю канадському виданню GlobalNews Буданов закликав союзників передати Україні ракети CRV7.

CRV7 можуть використовуватися як в українських ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків та артилерії. Ми сподіваємось, що це буде взаємовигідно,

– заявив Кирило Буданов.

CRV7 – основні характеристики

тип – некерований снаряд (ракета)

калібр – 70 міліметрів (2,75 дюйма)

клас – "повітря – поверхня" або "поверхня – поверхня"

вага бойової частини – 4,5 кілограма (може змінюватися, залежно від модифікації)

вага ракети без бойової частини – 6,6 кілограма

модифікації бойової частини – бронебійно-фугасно-запальна (для роботи по бункерах і бетонним укриттям), для ураження техніки (вольфрамо-сталевими "дротиками"), для ураження живої сили (з 80 вольфрамовими флешетами);

Максимальна ефективна дальність – 4000 метрів.

Що потрібно, щоб CRV7 почали вбивати окупантів

Уряд Джастіна Трюдо має погодитись передати снаряди Україні та оформити відповідне офіційне рішення (це не має бути проблемою, адже Канада – послідовний союзник України і вже надала нашій державі допомоги на суму понад 7 мільярдів доларів США).

Далі Канада має провести інвентаризацію та реальні випробування, щоб перевірити стан снарядів, щоб гарантувати безпеку їх перевезення через океан.

Для ЗСУ навіть не потрібно якось особливо готуватися та адаптовувати техніку під канадські снаряди, адже вони можуть відстрілюватися за допомогою тих самих блоків, що й вже надані США некеровані снаряди Hydra 70.

Для чого конкретно Україні CRV7

Ракети CRV7 – недорогий, але ефективний засіб ведення бою. Ці некеровані снаряди – ідеальні для штурму позицій та винищення ворожої піхоти.

Також вони можуть ефективно нищити техніку ворога на полі бою – росіян дуже люблять збиватися до купки у великі колони та лізти в атаку.

Крім того, ракети CRV7 здатні пробивати бетонні схованки чи ангари ворога, власне, їх і розробляли, щоб вбивати хлопців з "Варшавського договору", тобто у технічних характеристиках вже закладено здатність реагувати правильно на особливості радянської (а нині – російської) воєнної машини.