США та Україна ведуть переговори щодо ліцензій на виробництво ракет для Patriot, – Рубіо

Державний секретар США заявив, що перемовини між Києвом та Вашингтоном тривають. Водночас він підкреслив, що дозвіл виготовляти ракети не вирішить проблем України.

За словами політика, це розгортання виробництва вимагатиме часу. Про це він заявив у ефірі The Brian Kilmeade Show.

Що сказав Рубіо?

У середу, 2 вересня, журналіст запитав Рубіо, чи готові у Вашингтоні надати Києву ліцензію, яка дозволила б самостійно виготовляти ракети для Patriot. Держсекретар сказав, що сторони ведуть перемовини щодо ліцензій. Він не виключає, що Сполучені Штати нададуть дозвіл на виробництво.

Водночас Рубіо підкреслив, що навіть згода США не дозволить Україні швидко отримати ракети. Він зазначив, що виробництво такого складного озброєння потребує чимало часу та відповідну підготовку.

Нарощування виробництва, навіть якщо ви маєте ліцензію, – це процес, який займає кілька років, щоб побудувати ці заводи,

– заявив держсекретар.

Він додав, що перемовини про ліцензійне виробництво можуть дати результат у перспективі. Проте вони не допоможуть Україні швидко закрити нинішню потребу в перехоплювачах.

Головний редактор Defence Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що Україна розглядає можливість використати гроші з європейського кредиту на закупівлю протибалістичних ракет PAC-3 MSE для систем Patriot. Україна змогла б придбати приблизно 320 ракет, що становить близько половини річного обсягу виробництва Lockheed Martin за 2 мільярди євро.