ЄС погодив виділення Україні 3,2 мільярда євро на ракети до Patriot перед зимою

Європейська комісія затвердила заявку України на закупівлю ракет до систем протиповітряної оборони Patriot у межах Ukraine Support Loan. Виділення близько 3,2 мільярда євро дозволить суттєво зміцнити захист українського неба від балістики перед зимою.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Що відомо про допомогу ЄС?

Роботу з підготовки до виділення Україні 3,2 мільярда євро на перехоплювачі до систем Patriot закінчать до кінця тижня.

"Разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте я вітаю згоду держав-членів щодо ухвалення винятку для України на закупівлю критично важливих товарів для систем протиповітряної оборони Patriot", – написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У Міноборони України зазначили, що Єврокомісія прийняла критично важливе рішення для підготовки протиповітряної оборони до осінньо-зимового періоду. Адже ракети для Patriot необхідні Україні для захисту людей та критичної інфраструктури від російського ракетного терору, зокрема балістики.

Міністр оборони України Євгеній Хмара подякував Європейському Союзу за швидкий розгляд української заявки та системну підтримку.

Працюємо, щоб підтримка партнерів швидше перетворювалася на конкретні спроможності для захисту України,

– зазначив він.