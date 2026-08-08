Зеленський назвав дві країни Європи, які точно мають запаси ракет до Patriot
На тлі посилення балістичних атак Росії Україні дуже потрібні ракети до систем Patriot. Володимир Зеленський назвав дві країни, які точно мають запаси цих перехоплювачів.
Під час пресконференції у Бєлграді президент Зеленський пояснив, як можна розв'язати проблему з браком антибалістичних ракет. Один з можливих шляхів – постачання від союзників.
Які країни можуть допомогти Україні із захистом від балістики?
За словами глави держави, передусім антибалістичні ракети для Patriot мають США – вони їх виробляють. Україні вдалося домовитися про щомісячне постачання перехоплювачів від американців. Проте цієї кількості замало.
Водночас президент вважає, що Європа теж могла б виручити Україну у питанні антибалістики. Зокрема, Польща та Німеччина, які мають запаси ракет до Patriot.
"Це ті, хто може серйозно допомогти", – зауважив глава держави.
Володимир Зеленський зазначив, що Україна щодня веде переговори з країнами Європи та Близького Сходу, щоб отримати додаткові пакети військової допомоги поза межами PURL.
За його словами, над цим мають працювати не лише президент і уряд, а всі державні інституції, адже без додаткових постачань Україні може не вистачити ракет.
Він також наголосив, що допомогти Україні могли б Південна Корея та Японія, однак їхнє законодавство поки не дозволяє передавати такі системи.
За словами президента, Україна хотіла б отримати ППО і від Ізраїлю та готова її придбати, але наразі такої можливості нема, хоча діалог триває.