Зеленський пояснив, чи залишилися в Україні ракети для Patriot після масованих обстрілів

Володимир Зеленський зазначив, що Україна ще має зенітні ракети для систем протиповітряної оборони Patriot. Вони використовуються для складних цілей.

Про це український лідер розповів під час зустрічі з журналістами 28 травня, передає 24 Канал.

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Чи має Україна ракети для Patriot

За словами Володимира Зеленського, українці використовують Patriot для найскладніших цілей.

Ракети для Patriot ми використовуємо, як і використовували, обережно. Працюємо по найскладніших ракетах, по балістиці, по крилатих ракетах. Ракети є у нас. Є партнери, які допомагають,

– сказав він.

Президент підкреслив, що Україна наближається до деяких рішень щодо додаткових систем Patriot. "Але ось, наприклад, щодо ліцензування інших систем ППО ми вже зовсім близько", – зазначив він.

До слова, начальник управління комунікації Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що Росія модернізувала свої балістичні ракети, щоб вони могли відвертати системи ППО. Це ускладнює роботу Patriot – тепер системи працюють менш ефективно.