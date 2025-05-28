Зеленський пояснив, чи залишилися в Україні ракети для Patriot після масованих обстрілів
- Володимир Зеленський заявив, що Україна має зенітні ракети для систем Patriot, які використовуються для складних цілей.
- Президент зазначив, що ракети використовуються обережно, і партнери допомагають у забезпеченні.
Володимир Зеленський зазначив, що Україна ще має зенітні ракети для систем протиповітряної оборони Patriot. Вони використовуються для складних цілей.
Про це український лідер розповів під час зустрічі з журналістами 28 травня, передає 24 Канал.
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Чи має Україна ракети для Patriot
За словами Володимира Зеленського, українці використовують Patriot для найскладніших цілей.
Ракети для Patriot ми використовуємо, як і використовували, обережно. Працюємо по найскладніших ракетах, по балістиці, по крилатих ракетах. Ракети є у нас. Є партнери, які допомагають,
– сказав він.
Президент підкреслив, що Україна наближається до деяких рішень щодо додаткових систем Patriot. "Але ось, наприклад, щодо ліцензування інших систем ППО ми вже зовсім близько", – зазначив він.
До слова, начальник управління комунікації Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що Росія модернізувала свої балістичні ракети, щоб вони могли відвертати системи ППО. Це ускладнює роботу Patriot – тепер системи працюють менш ефективно.