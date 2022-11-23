Ракети до NASAMS і HIMARS: деталі нового потужного пакета військової допомоги від США

США виділили додаткові 400 мільйонів доларів військової допомоги на оборонні потреби України. Зокрема, в пакеті містяться ракети до NASAMS і HIMARS.

Президент США Джозеф Байден 23 листопада дав відповідне доручення держсекретарю Ентоні Блінкену. На виділення цієї допомоги вже відреагував очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він подякував партнерам нашої держави за підтримку.

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США нададуть ще один пакет військової допомоги для України

У Міноборони США розповіли, що загалом з початку правління адміністрації Байдена Сполучені Штати виділили Україні понад 19,7 мільярда доларів на безпекову допомогу, зокрема понад 19 мільярдів – з початку неспровокованого вторгнення Росії.

У черговому пакеті допомоги на 400 мільйонів доларів містяться:

додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS;

150 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами для протидії безпілотним літальним комплексам;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;

200 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів;

10 тисяч мінометних снарядів калібру 120 міліметрів;

високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);

150 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

понад 100 легких тактичних автомобілів;

понад 20 мільйонів боєприпасів до стрілецької зброї;

понад 200 генераторів;

запчастини до гаубиць калібром 105 міліметрів та іншої техніки.

З огляду на невпинні та жорстокі ракетні та безпілотні атаки Росії на українську критично важливу енергетичну інфраструктуру, додатковий потенціал протиповітряної оборони залишається невідкладним пріоритетом,

– мовиться у повідомленні.

В Пентагоні вважають, що додаткові боєприпаси для NASAMS і великокаліберні кулемети допоможуть Україні протистояти цим нагальним загрозам.

"Щоб задовольнити нові потреби України на полі бою, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати їй ключові засоби", – підсумували в Міноборони США.

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. Міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Йеллен розповіла, що гроші почнуть виплачувати вже найближчими тижнями. Вони допоможуть зміцнити економічну стабільність та надавати основні державні послуги.