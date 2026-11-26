Вашингтон затримує передачу Україні близько 60 ракет-перехоплювачів для систем Patriot, хоча частину з них уже оплатили європейські партнери. Міністр оборони США Піт Гегсет досі не погодив експорт і реекспорт боєприпасів, що викликає невдоволення союзників та американських законодавців.

Чому Гегсет гальмує постачання критично важливих ракет, як Конгрес може змусити його відповідати за блокування допомоги та чи загрожують міністру політичні наслідки – спікер Центру відносин США – Україна Андрій Добрянський розповів в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Чому Гегсет не погоджує передачу ракет для Patriot

Пентагон затримує передачу Україні близько 60 ракет для Patriot – 40 PAC-3 і 20 PAC-2. Частину боєприпасів уже профінансували європейські партнери, однак без дозволу США передати їх неможливо.

Від самого початку перебування Піта Гегсета на посаді міністра оборони ми бачили, що він блокував передачу зброї Україні. Це сталося ще 7 лютого 2025 року, і це не перший такий випадок,

– зазначив експерт.

За його словами, затримки обурюють не лише європейських партнерів, а й американських сенаторів та конгресменів, які раніше затвердили оборонний бюджет із конкретними вимогами щодо допомоги Україні.

До слова Пентагон підтвердив новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Однак питання передачі критично важливих ракет для Patriot залишається відкритим.

Повне інтерв'ю з Добрянським: дивитись відео

Як Конгрес може покарати Гегсета

Добрянський звертає увагу, що частина допомоги на 400 мільйонів доларів була передбачена американським законодавством і схвалена Конгресом. Однак її так і не передали Україні.

Її заблокували, не надавши пояснень, хоча закон зобов'язує міністра звітувати перед Конгресом,

– наголосив експерт.

На думку Добрянського, законодавці можуть посилити тиск на Гегсета під час обговорення оборонного бюджету. Також можливі розслідування та спроби ініціювати імпічмент.

Така зміна балансу сил може дати законодавцям більше можливостей впливати на зовнішню політику адміністрації Трампа.

Нагадаємо, у Конгресі США також обговорюють можливість використати бюджетні переговори для тиску на Трампа. Зокрема, демократи можуть пов'язати фінансування уряду з військовою допомогою Україні та обмеженнями на імпорт російської нафти.