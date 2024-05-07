У Повітряних силах розповіли, скільки зараз в України ракет для Patriot та IRIS-T

Тривай час у суспільстві лунали заяви про те, що в України закінчилися боєприпаси до систем ППО Patriot й Iris-T. У Повітряних силах розставили усі крапки над "і".

Речник Повітряних сил зазначив, що ракети до власне самих установок є дуже цінними. Однак, за його словами, їх ніколи не буває достатньо.

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Скільки таких боєприпасів у ЗСУ

Ілля Євлаш відповів, які запаси боєприпасів для систем протиповітряної оборони Patriot та IRIS-T наразі мають наші оборонці неба. Він наголосив на тому, що станом на зараз ракети є надзвичайно "дефіцитними" для ЗСУ.

Звичайно, це не нуль. Ви бачили під час останньої комбінованої атаки – ми збили велику кількість. Проти "Кинджалів" ми можемо використовувати тільки один засіб, який підтвердив свою ефективність – це Patriot,

– розповів він.

Однак, як зауважив речник Повітряних сил, такий зенітно-ракетний комплекс може збивати "Кинджал", коли він заходить на ударну траєкторію, так би мовити "лоб в лоб". Він додав, що ефективний радіус протидії "Кинджалам" сягає 40 кілометрів.

"Уявляєте, скільки потрібно таких Patriot, щоб закрити все?", – наголосив він.

Робота з партнерами триває

Євлаш також наголосив, що хоч кількість таких ракет і є дефіцитною, проте наші союзники знають те, скільки їх залишилося у наших бійців. За його словами, стосовно цього питання регулярно ведуться перемовини із партнерами.

Якщо навіть не постачається сама установка, ракети також є дуже цінним елементом, який може використовуватися для стримування повітряного нападу. Однак на війні ніколи не буває достатньо ракет, тим більше під час таких масованих ударів противника, який переважає кількісно. Звісно, ми не виготовляємо самі ці ракети й не можемо закрити потребу повною мірою,

– повідомив речник Повітряних сил.

Зауважимо, раніше радник глави ОП відкинув заяви про те, що в Україні нібито закінчилися ракети до систем ППО. Водночас він додав, що є дефіцит. Водночас він додав, що окупанти використовують тактику, коли одночасно випускають до 10 – 12 ракет в напрямку одного об'єкта. У такі моменти система перевантажена.