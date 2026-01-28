Авіаексперт розкрив, наскільки критичний для Росії удар "Фламінго" по заводу в Бєлгороді

Українські ракети "Фламінго" влучили по підприємству в Бєлгородській області, яке випускало різаки та інструменти для верстатів з числовим програмним управлінням. Удар по таких заводах може мати розширену дію на всю російську промисловість.

Авіаексперт Валерій Романенко пояснив 24 Каналу, що ефект від таких ударів має накопичувальний характер.

Дивіться також: ЗСУ вгатили по об'єктах росіян і рознесли нафтобазу, склад і скупчення окупантів

Чи може знищення заводів у Росії істотно вплинути на війну?

Зверніть увагу! OSINT-аналітики підтвердили, що 23 вересня 2025 року чотири українські ракети "Фламінго" атакували ТОВ "СКИФ-М" – підрядника виробництва російських військових літаків Су-34, Су-35, Су-57 і МіГ у Бєлгороді.

"За моїми даними, цей завод випускав різаки та різноманітні інструменти для верстатів з числовим програмним управлінням – фрези та подібне обладнання для будь-яких виробів, незалежно від того, військові чи цивільні", – сказав Романенко.

У Радянському Союзі один завод робив гвинтики на всю країну, а інший – гайки та шайби в іншому кінці держави, Росія успадкувала цю систему. Тому удар по таких великих підприємствах може мати розширену дію – вдарити не лише по російській авіаційній промисловості, а й по всіх видах металообробної промисловості.

Ефект не моментальний – якщо знищимо ще кілька підприємств, це буде накопичувальний ефект. Це як з ліками – одні діють одразу, а інші треба пити тиждень чи місяць, і лише тоді буде результат. Поки що у росіян виробництво не росте,

– пояснив Романенко.

Обсяги виробництва ракет і "Шахедів" у росіян не зростають, судячи зі статистики пусків за останнє півріччя. "Шахеди" зростають повзучим способом, але не так, як минулого року, коли вони зросли майже в 10 разів порівняно з кінцем 2024 року.

Що ще відомо про наслідки ударів по Росії?