Російська логістика буде ще більше знищена: чим допоможуть авіаційні плануючі бомби від США

Сполучені Штати, за непідтвердженими даними, можуть оголосити про черговий пакет військової допомоги для України вже 3 лютого. Там нібито мають увійти авіаційні плануючі бомби GLSDB з дальністю у 150 кілометрів.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Харук. За його словами, GLSDB поєднує в собі бомбу малого діаметра GBU-39 з реактивним ракетним двигуном від вже знятої з озброєння некерованої ракети для HIMARS. Вона виходить дешевшою за ракети GMLRS на 80 кілометрів, які зараз застосовують українські військові.

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Як бомби на 150 кілометрів допоможуть на фронті

Як зазначив Харук, ця плануюча бомба поки не перебуває на озброєнні в жодній з армій світу. Українські військові матимуть можливість першими використати їх на полі бою.

Там бойова частина трохи слабша порівняно з ракетами, які ми зараз використовуємо. Але дальність більша. Враховуючи високу точність, можна припустити, що ці ракети дають для влучання по складах боєприпасів,

– зауважив Харук.

Як бомби GLSDB допоможуть українським військовим: дивіться відео

Бойової частини мало б вистачити на ураження складів боєприпасів. Це змусить окупантів ще більше відсувати логістичні вузли. Спочатку вони зробили це після отримання ракет GMLRS на 80 кілометрів. Цього разу їм доведеться відсувати ще й за лінію у 150 кілометрів.

Це суттєво ускладнить постачання боєприпасів чи паливно-мастильних матеріалів на передньому краї. Також ця зброя ідеальна, до прикладу, коли на залізничну станцію приїжджає ешелон з бойовою технікою. Кілька таких снарядів перетворять їх в купу металобрухту,

– наголосив Харук.

Україна може отримати бомби з дальністю у 150 кілометрів