Україна незабаром може отримати перші високоточні ракети GLSDB: у Пентагоні назвали терміни

США планують передати Україні високоточні бомби GLSDB. Однак це станеться не раніше осені.

Про це повідомила заступниця глави Пентагону з міжнародних питань Лаура Купер у Конгресі, інформує 24 Канал. За її словами, США використовують будь-яку можливість, щоб задовольнити потреби українських воїнів.

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Коли ЗСУ отримають перші високоточні ракети GLSDB

Лаура Купер відповіла на питання, коли Україна отримає ракети GLSDB. Вона зауважила, що зараз Сполучені Штати роблять все для наших військових.

Однак Купер наголосила, що високоточні бомби для наземного запуску GLSDB відправлять в Україну не раніше осені. Водночас колеги з постачання працюють над тим, щоб прискорити цей процес.

Що відомо про GLSDB

Зауважимо, що у листопаді 2022 року боєприпас GLSDB розглядали для використання під час російського вторгнення в Україну з системою HIMARS.

Україна прагнула отримати ракети ATACMS через їх велику дальність. GLSDB був би компромісом, з бойовим радіусом близько 150 кілометрів (94 милі) з використанням ракетного двигуна M26 і SDB. І SDB, і M26 поширені в арсеналі США.

Вартість GLSDB становить близько 40 тисяч доларів.

3 лютого 2023 року було оголошено про новий пакет допомоги на сукупну суму близько 2,2 мільярда доларів до складу якого, зокрема, увійшли боєприпаси GLSDB.

Характеристика ракет GLSDB

Ракети GLSDB – це поєднання розгінного блоку від ракети М26 та плануючої бомби, яка набирає розгін до певної швидкості, піднімається на задану висоту, а далі летить ще 110 кілометрів.

Це високоточна авіабомба вагою 90 кілограмів з такою ж бойовою частиною, як у ракети М31. Вона може пробивати бетон до 1 метру 90 сантиметрів, може вибухати із затримкою, вибухати контактно чи в повітрі, вражаючи живу силу та техніку ворога.