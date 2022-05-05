Ракети "Калібр" закінчуються, а Х-101 та Х-55 економлять, – експерт про запаси Росії

Росія продовжує застосовувати ракети, щоб завдавати ударів по території України. Відомо, що деякі ракети в них вже закінчуються, а деякі країна-агресор економить. Проте запасів Росія має ще багато.

Про це розповів 24 каналу військовий експерт Олег Жданов.

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Скільки ще ракет має Росія

Стало відомо, що Росія з початку вторгнення вже випустила по Україні від 1300 до 1900 ракет, з них близько 600 – прилетіло з Білорусі. Олег Жданов погодився з цим твердженням.

Якщо враховувати ті запаси, які Росія зараз знімає зі зберігання, зокрема "Точку-У", то, на мою думку, така цифра може складати від 25 до 30% від загальної кількості ракет. В них ще точно є дві третини ракет,

– заявив Жданов.

Експерт каже, що запасів Радянського Союзу дуже багато, і в цьому проблема.

Які ракети закінчуються, а які – економлять

"Але в Росії закінчуються високоточні ракети типу "Калібр", в тому числі і морського базування. А, наприклад, ракети повітряного базування Х-101 і Х-55 вони економлять, бо ті дуже дорогі", – наголосив він.

Військовий експерт пояснив, що ракети Х-101 і Х-55 є зброєю стратегічних бомбардувальників. "Якщо вони закінчаться, то тоді їм не буде чим лякати НАТО і США. Тому вони вже почали застосовувати будь-які ракети", – додав він

Яка ситуація з літаками в Росії

Олег Жданов розповів, що на сьогодні на балансі Росії нараховується більше 500 літаків, з них більше 300 можуть виконувати бойові завдання.

Ми дві третини вже збили, а решта ще можуть літати. Але в Росії на сьогодні є проблема з льотчиками. Навчальні заклади не встигають готувати людей, а у військових частинах залишаються пілоти з малим бойовим досвідом,

– сказав він.

За словами Жданова, в Росії з авіацією є дві проблеми:

проблема в кількості – вони втрачають літаки,

проблема в якості підготовки льотного складу.

Скільки в Росії залишилось літаків і ракет: відповідь Жданова



До слова, Росія продовжує бездумно витрачати гроші з бюджету на техніку, з якою так успішно справляються Збройні Сили України. Адже лише 3 травня наші військові збили російські БПЛА – "Орлан", "Тахіон" та ZALA. 2 травня, було збито ще 5 ворожих "Орланів", а днем раніше знищили 10 російських безпілотників "Орлан-10".