Авіаексперт розкрив, на що розраховує Росія, запускаючи старі ракети Х-22

Вранці 26 лютого Росія намагалася запустити ракети Х-22 з Брянської області. Це – особливо старі протикорабельні ракети, які почали розробляти ще наприкінці 1950-х років.

Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що є кілька причин, чому ворог час від часу застосовує такі ракети. Це дійсно стара розробка.

До теми Майже невловимі: що відомо про ракети Х-22/Х-32, які Росія може запустити по Україні

Чому ворог застосовує Х-22?

За словами Храпчинського, ракету Х-22 доводиться перехоплювати ракетами PAC-3 зі системи Patriot. Саме ними також перехоплюється балістика. Отож, ворог намагається виснажувати запаси цих ракет в Україні.

Ми бачимо, що є критичні проблеми щодо можливості виробництва цих ракет. Ворог намагається виснажувати цей ресурс шляхом більшого використання балістичних ракет. На кінець минулого року в середньому за місяць серед усіх запущених ракет лише 30% були балістичними. Зараз ця цифра становить 61 – 65%,

– зазначив Храпчинський.

Україні потрібно і надалі шукати рішення щодо протидії таким складним для перехоплення цілям. Один з варіантів – європейські системи SAMP/T, які потрібно доопрацьовувати. Європа виробляє ракети, які могли б збивати балістику, але в обмеженій кількості. Лише 300 одиниць на рік.

Окрім цього, ресурс ракет Х-22 вже вичерпується. Тому ворог спокійно їх запускає, аби виснажувати протиповітряну оборону України.

Додатково треба сказати, що застосування таких ракет на короткій відстані дає ефект не лише від бойової частини, але й від токсичного палива. Тому є також екологічні наслідки для України,

– сказав Храпчинський.

Що відомо про ракети Х-22?