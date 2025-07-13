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24 Канал Новини світу Терор балістикою: ГУР озвучило кількість ракет "Іскандер-М" і KN-23, що має Росія
13 липня, 08:57
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Терор балістикою: ГУР озвучило кількість ракет "Іскандер-М" і KN-23, що має Росія

Софія Рожик
Основні тези
  • На початок липня Росія має приблизно 300 балістичних ракет.
  • Біля кордону з Україною розгорнуто понад 60 пускових установок оперативно-тактичних комплексів для запуск

Росія час від часу тероризує Україну балістичними обстрілами. У ГУР стверджують, що запаси відповідних ракет у ворога скоротилися.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання LIGA.net, яке здійснило відповідний запит у ГУР.

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Скільки балістичних ракет має Росія наразі?

Станом на початок липня на озброєнні у Росії є приблизно 300 балістичних ракет:

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Також, за даними української розвідки, наразі росіяни розгорнули поблизу кордону з Україною понад 60 пускових установок оперативно-тактичних комплексів, які можуть запускати цю балістику.

Ще у середині травня ГУР повідомляло, що окупанти мають приблизно 580 ракет для цих ОТРК. 

Тоді також зазначалося, що Росія збільшила виробництво. У 2024 році вона виготовляла приблизно по 40 ракет на місяць, а цьогоріч – 60 ракет.