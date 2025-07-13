Терор балістикою: ГУР озвучило кількість ракет "Іскандер-М" і KN-23, що має Росія

Росія час від часу тероризує Україну балістичними обстрілами. У ГУР стверджують, що запаси відповідних ракет у ворога скоротилися.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання LIGA.net, яке здійснило відповідний запит у ГУР.

Дивіться також Свідомий і підлий терор, – Зеленський окреслив особливість останніх російських атак

Скільки балістичних ракет має Росія наразі?

Станом на початок липня на озброєнні у Росії є приблизно 300 балістичних ракет:

250 "Іскандер-М",

50 північнокорейських аналогів KN-23.

Читайте також Складніше за "Іскандер": чому північнокорейські ракети KN-23/KN-24 дуже важко збити

Також, за даними української розвідки, наразі росіяни розгорнули поблизу кордону з Україною понад 60 пускових установок оперативно-тактичних комплексів, які можуть запускати цю балістику.

Ще у середині травня ГУР повідомляло, що окупанти мають приблизно 580 ракет для цих ОТРК.

Тоді також зазначалося, що Росія збільшила виробництво. У 2024 році вона виготовляла приблизно по 40 ракет на місяць, а цьогоріч – 60 ракет.