У Повітряних силах відреагували на ймовірне використання Росією ракети з "ядерного арсеналу"

Нещодавно з’явилася інформація, що Росія запустила по Україні крилату ракету Х-55 зі свого "ядерного арсеналу". У Повітряних сил ЗСУ вже відреагували на це.

Підтвердити або спростувати використання Росією крилатої ракети з імітатором ядерної боєголовки поки не можна. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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Чи застосовували Росія ракети з "ядерного арсеналу"

Як розповів Ігнат, задача Повітряних сил – знищити ціль. Все що там далі на землі – ідентифікують спеціалісти, які визначають тип ракети.

Чому і як вони це роблять? Версій є багато. Можливо, дійсно і закінчується запас крилатих ракет в Росії, а, можливо, запускають їх як хибні цілі. Питання є різні стосовно цього,

– заявив речник Повітряних сил.

Щодо того, чи використовувала Росія ракети з імітатором ядерної боєголовки проти України, Ігнат закликав дочекатися висновків фахівців.

"Підтвердити цю інформацію мають відповідні органи, які збирають рештки ракет, вони їх документують, збирають як речові докази. Тож хай спочатку буде озвучена заява цих людей, які за це відповідальні", –підкреслив Ігнат.

Росія випустила ракету з імітатором ядерної боєголовки

17 листопада, окрім щонайменше 4 дронів-камікадзе, Повітряні сили ЗСУ збили над Київщиною дві крилаті ракети.

ЗМІ писали, що одна з цих ракет – це крилата ракета типу Х-55 без бойової частини. Замість неї прикрутили блок, який був імітатором ядерної бойової частини. Тобто:

росіяни взяли ракету Х-55 зі свого "ядерного арсеналу";

"відкрутили" з цієї ракети ядерну боєголовку;

замість неї поставили пусту "болванку";

нею і вдарили по Україні.

Військовий портал Defense Express припускає, що загарбники вдались до такого вчинку через те, що отримали вказівку 17 листопада масовано застосувати по Україні крилаті ракети. Тому використали Х-55 з імітатором ядерної БЧ. Або ж навмисне взяли Х-55 із "пустим" імітатором ядерної бойової частини, щоб створити ефект перевантаження нашої протиповітряної оборони.

До речі, до цього Юрій Ігнат заявляв, що 17 листопада Росія атакувала критичну інфраструктуру України різними видами зброї.

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