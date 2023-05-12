Велика Британія 11 травня нарешті офіційно підтвердила передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow. Відтепер у Росії на окупованих територіях не залишилося безпечних місць у глибокому тилу.

Ракета Storm Shadow – це найбільш далекобійна зброя, яку Україна офіційно отримала від партнерів. Завдяки цим ракетам українські військові можуть бити на відстані щонайменше у 300 кілометрів. Більш детально про те, як Україна може використати Storm Shadow – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

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Куди дістають ракети Storm Shadow

Заявлена дальність пуску цієї крилатої ракети складає понад 250 кілометрів в експортному варіанті, і до 560 кілометрів для армії Франції та Британії.

Якої дальності ракети отримала Україна – не відомо й нехай це залишиться сюрпризом для окупантів.

Також не відомо, скільки саме Storm Shadow могли передати Україні. В цілому цих ракет не так уже й багато, а ціна на них досить висока.

Зокрема, вартість однієї Storm Shadow коливається у межах 1 – 2,3 мільйона євро, хоча це й не російський "Калібр", який коштує 6 мільйонів доларів, чи Х-101 вартістю від 11 чи 13 мільйонів доларів.

Щодо кількості, то неофіційні дані свідчать, що загальне замовлення цих ракет для повітряних сил Великої Британії у 1990-х роках складало до 1000 одиниць, ще 500 – Францією, Італія замовила 200. Чи було замовлення виконано – теж не відомо.

Хай там як, але ці ракети покривають всю окуповану територію України.

. Україна не завдає ударів по території Росії, а зосереджена винятково на деокупації власних земель.

Радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро 11 травня опублікував карту, куди можуть дістати ракети Storm Shadow.



Куди дістають ракети Storm Shadow / Фото твітер Пола Массаро

Які важливі об'єкти росіян можуть знищити ЗСУ

Український військовий портал Defence Express зазначає, що ракета Storm Shadow підходить для удару по найбільш важливих об'єктах противника, до яких відносяться командні пункти, авіабази, склади палива та боєприпасів, бази зберігання техніки, кораблі та інші об'єкти.

При цьому слід підкреслити, що достатньо висока ціна на ракету й може визначати цілі, по яких будуть завдавати удари Сили оборони.

Журналісти "Крым.Реалии" розповіли про важливі об'єкти Росії в окупованому Криму, які тепер опинилися в небезпеці через Storm Shadow.

Джанкой – це ключовий вузол для забезпечення російської армії на Півдні. Саме тут зійшлися автомобільні та залізні дороги, які ведуть до однойменного аеродрому "Джанкой", де Росія базує бойові літаки.

– це ключовий вузол для забезпечення російської армії на Півдні. Саме тут зійшлися автомобільні та залізні дороги, які ведуть до однойменного аеродрому "Джанкой", де Росія базує бойові літаки. Нафтобаза у Феодосії – забезпечує пальним винищувачі та російські штурмовики. Раніше її атакував дрон, внаслідок чого згоріло 40 тисяч тонн палива.

– забезпечує пальним винищувачі та російські штурмовики. Раніше її атакував дрон, внаслідок чого згоріло 40 тисяч тонн палива. Морський порт Феодосії та Севастопольська бухта – тут базуються російські кораблі ракетоносці, які атакують Україну ракетами типу "Калібр".

– тут базуються російські кораблі ракетоносці, які атакують Україну ракетами типу "Калібр". Кримський міст – це важливий міст, яким Росія перекидає зброю на Південь України. Росіянам буде вкрай складно компенсувати його втрату.

Ракети Storm Shadow можуть стати й фактором стримування російських окупантів. Зокрема, росіяни можуть вдатися до "жесту доброї волі", не ризикуючи своюєю технікою.

Передусім мовиться про літаки, а також кораблі, які атакують Україну ракетами. Саме так Росія зробила, коли Україна отримала HIMARS, а згодом GLSDB.

Спершу окупанти перенесли свої склади та бази на відстань у понад 100 кілометрів, після чого їм довелося відійти ще на щонайменше 50 кілометрів.



Порівняння далекобійності HIMARS і Storm Shadow / Фото Telegraph

Скільки ракет Storm Shadow потрібно для удару по Кримському мосту

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що 3 – 4 ракети Storm Shadow виведуть з ладу Кримський міст на тривалий час.

Унаслідок цього, як сказав Світан, 30% техніки, яку Росія перекидає через Кримський міст, перестануть йти щонайменше на пів року.

Роман Світан про передачу Україні Storm Shadow: дивіться відео

Протаранить ППО росіян: чи зможуть окупанти збивати Storm Shadow

Українські військові збивають крилаті ракети, якими Росія атакує нашу країну. Storm Shadow теж крилата ракета і в Росії є засоби для її збиття.

Та розробники й експерти наголошують, що ця ракета створена для прориву найпотужнішої ППО. І найцікавіше те, що Storm Shadow вже мала справу з російським С-400.

Як пише Defence Express, Storm Shadow вважається довершеною сучасною крилатою ракетою, яка вже використовувалась у бойових умовах. Ця ракета долала насичену ППО в Сирії, де їй протидіяли не тільки сирійці, але й росіяни з С-400, "Панцирями" та іншими ЗРК.

Як працює ракета Storm Shadow: відео

Storm Shadow створена для маловисотного прориву протиповітряної оборони, що характерно для будь-якої дозвукової крилатої ракети. Ракета сконструйована з використанням технологій малопомітності.

Storm Shadow має довершену систему наведення, яка складається з інерціальної, супутникової, а також DSMAC, коли ракета сканує під собою земну поверхню та злічує з еталонним зображенням.

Головною особливістю системи наведення є тепловізійна головка, яка знаходиться під обтічником, що скидається у районі цілі. Завдяки цьому ракета шукає закладену у пам'ять ціль й доводить до неї, а не просто б'є у координату.

Бойова частина вагою 450 кілограмів призначена для ураження високозахищених об'єктів. У базовій версії передбачена двоступенева спеціально розроблена бойова частина під назвою BROACH.

Її суть полягає у тому, що спочатку спрацьовує кумулятивний заряд, який пробиває землю, армований бетон чи іншу перешкоду, а вже у цей отвір потрапляє основна бойова частина. Декларується, що BROACH еквівалентний за можливостями бетонобійним бойовим частинам.



Принцип дії Storm Shadow / Фото Telegraph

Що буде носієм ракет Storm Shadow

Роман Світан в ефірі 24 Каналу зазначив, що Україна може отримати ракети Storm Shadow як повітряного базування, так і морського. Щодо морського базування, то очевидно, що українським військовим доведеться їх використовувати із землі, як у випадку з Harpoon.

Бойова частина Storm Shadow важить 450 кілограмів, що вдвічі більше, ніж в ATACMS. Як зазначає Defence Express, літак із крилатою ракетою повітряного базування природно має значно більшу мобільність ніж будь-який ґрунтовий тактичний ракетний комплекс.

Аналітики зазначають, що носій за один день може здійснити пуск по цілях на півночі, півдні та сході. Натомість для HIMARS з ATACMS в умовах широких кордонів України – це нереально.

Тобто це дійсно змінює правила гри з огляду на реальні можливості та потенційну ефективність. Тим паче, що дальність до 300 кілометрів, залишається дискусійною, бо є вкрай важливий фактор, чому мова цілком може йти й про оригінальну версію Storm Shadow із дальністю 560 кілометрів,

– пише Defence Express.

Важливим буде питання адаптації Storm Shadow під українські ракетоносії. Як пише "Дзеркало тижня", Су-24М буде "пусковою установкою" для британських ракет.

У Defence Express нагадують, що радянські літаки України вже адаптували до протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM, високоточних плануючих бомб JDAM-ER, а також некерованих реактивних Zuni.

Втім, що експерти, що офіційні особи в Києві неодноразово наголошували, що Україні потрібні західні багатоцільові винищувачі, зокрема, F-16, щоб більш якісно використовувати ракети.