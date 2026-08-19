Не минуло й навіть одного місяця з моменту вступу на посаду прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернема, як у Кремлі згадали про те, що Лондон постачає Києву далекобійні засоби ураження та дрони.

На цих вихідних посольство Росії у Великій Британії вирішило нагадати світу про своє існування та опублікувало широку заяву, у якій звинуватило Сполучене Королівство у "навмисному прагненні до ескалації" та "використанні британських дронів для далекобійних ударів по РФ". Аналогічну заяву згодом зробив і очільник МЗС держави-агресора Сергій Лавров.

Ба більше, у російських пропагандистських пабліках здійнялась чергова хвиля антибританської істерії в стилі "англічанка гадіт" та нова хвиля погроз показати Лондону "кузькіну мать".

24 Канал проаналізував причини нових російських вербальних атак на адресу Великої Британії й те, як реагують на чергове виття з боліт в офісі нового британського прем’єра Енді Бернема.

Це ж було вже (с)

Істерія росіян на адресу британців або, як їх дуже любить називати московська пропаганда – "англосаксів", мабуть, щоб історично прив'язати до печенігів і половців, збурюється "на болотах" не вперше.

Нагадаємо, ще у травні 2022 року пропагандист Дмитро Кисельов в ефірі свого телешоу пригрозив повністю знищити Велику Британію за допомогою ядерної зброї, точніше – спершу ракетою "Сармат", а потім – підводним ядерним дроном "Посейдон".

Росіяни обіцяють знищити Велику Британію – дивіться відео:

Пізніше, в липні 2022-го року колишній президент Росії Дмитро Мєдвєдєв, який тоді був в статусі заступника голови Радбезу РФ, пафосно заявляв, що в разі ударів по Криму настане "одномоментний судний день, від якого сховатися буде важко".

Тоді ці погрози були на адресу України, але незабаром до атак по окупованому Криму долучилась в Велика Британія.

22 вересня 2023 року Сили оборони України завдали ракетного удару британськими ракетами Storm Shadow по будівлі штабу командування Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. Це, ймовірно, був одним із найбільш масштабних та вражаючих з медійної точки зору ударів, внаслідок якого загинули десятки офіцерів окупаційного війська.

Легендарна атака Storm Shadow по штабу ЧФ РФ – дивіться відер:

От тільки навіть після такого приниження Кремль не вдарив “ядеркою” по центру Лондона, але Мєдвєдєв не набрехав - всю свою лють він висипав у соцмережах. І від його жалюгідних дописів дійсно важко було сховатися.

А перед тим Росія намагалася роздмухати істерію через передачу британцями Силам оборони своїх танків Challenger 2 та снарядів зі збідненим ураном до них. Тоді московські пропагандисти почали волати про ядерну ескалацію та неминучу відповідь. У Лондоні на всі ці нервові зриви, звісно, не зважали. І не зважають..

Нам своє робить (с)

Велика Британія завжди була послідовною у військовій допомозі Україні. Ще з початку 2022-го року до сьогоднішнього дня більшість британців продовжує підтримувати боротьбу України проти російської агресії, і це напряму впливає на дії британського уряду.

Консервативний уряд Бориса Джонсона та лейбористський уряд Енді Бернема, можливо, мають не надто багато спільного, окрім одного — допомоги Україні. Цей курс британської держави досі користується величезною підтримкою як серед населення, так і серед більшості політичних сил країни.

27 липня Президент України Володимир Зеленський став першим іноземним лідером, який зустрівся з новопризначеним прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Очільники України та Британії гарно поспілкувалися на борту авіаносця Королівських ВМС HMS Queen Elizabeth.

Політики швидко знайшли спільну мову на підставі спільних інтересів / Фото – Офіс президента України

Тоді Бернем визнав, що між обома лідерами була справжня “хімія’’ і вони змогли ближче познайомитися та зблизитися. Ба більше, тоді уряд Великої Британії оголосив про передачу Києву прав інтелектуальної власності на виробництво засобів РЕБ для протидії російським дронам.

Це явно викликало чергове роздратування у Кремлі і розуміння того, що для них нічого кардинально не зміниться у контексті позиції Сполученого Королівства.

З чим пов'язане нове загострення у росіян

На цих вихідних російські дипломати виходять із черговими "лякалками", які явно спрямовані на шантаж та залякування новопризначеного очільника уряду Енді Бернема та представників його кабінету.

Для цього росіяни вхопились за публікації британських ЗМІ про те, що британські дрони використовувалися для ударів по території рф, хоча у цьому немає нічого нового, адже раніше ЗСУ використовували навіть ракети Storm Shadow для тих самих цілей, і, до речі, досить успішно.

Ймовірно, Велика Британія навіть сприяє цьому шляхом обміну із Україною спеціальними розвідданими, так само, як це роблять, наприклад, Сполучені Штати.

Дії Лондона неминуче матимуть наслідки, за які йому доведеться відповідати. Чим глибше його втягнення у конфлікт і чим більша його підтримка терористичної машини Києва, тим вищу ціну він за це заплатить, – заява посольства РФ у Великій Британії, яке чомусь досі існує.

Підхопив ультимативний тон посольства й глава МЗС РФ Сергій Лавров, який напряму пригрозив Великій Британії наслідками за нібито "пряму участь" в ударах по Росії.

Президент попереджав про наші права діяти в будь-якому районі Світового океану, якщо хтось буде зазіхати на наші інтереси, на нашу власність. Ми так само маємо право розглядати гордо оголошену пряму участь британських ракетних військ в ударах по РФ як участь у війні. З усіма наслідками, що з цього випливають, – Лавров намагається взяти британців "на слабо".

Енді Бернем тримає удар

В Офісі британського прем'єра не забарилися із відповіддю та пообіцяли й надалі продовжувати курс підтримки Києва. Про це заявив сам прем'єр-міністр країни Енді Бернем:

Велика Британія робить те, що давно обіцяла робити, – підтримувати Україну на 100% у цій незаконній війні, яку веде Володимир Путін. Ми надаємо підтримку, щоб Україна могла захищати себе, і саме такою була позиція Великої Британії протягом усього цього конфлікту за попередніх прем'єр-міністрів. За мене вона залишається незмінною. Ми не друзі лише за гарної погоди. Ми будемо поруч з Україною у скрутну годину, і це не зміниться.

Аналогічну позицію зайняли й провідні британські медійні військові експерти. Професор Майкл Кларк (і частий гість стрімів 24 Каналу) в ефірі телеканалу Sky News закликав не боятися росіян, але готуватися до майбутньої військової конфронтації, яка дозріває.

Росія завжди будуть намагатися нас залякати. Це не слід сприймати серйозно. Разом з тим, ми перехоплюємо кораблі "тіньового флоту" Росії. Росіяни можуть почати робити те саме із нашими суднами. Отже, ми дійсно наближаємося до можливої військової конфронтації з РФ, не повномасштабної війни, а військової конфронтації. Куди це все може зайти? Поки невідомо, але ми рухаємося в такому напрямку, – професор Майкл Кларк констатує та попереджає.

Як відомо, британська газета Times повідомляла про те, що в останні місяці Сили оборони України використовують британські далекобійні безпілотники для ударів по об’єктах у глибині Росії. Британські БПЛА вже побували у Волгограді та Ярославлі. Йдеться про реактивні ударні дрон Nyan від корпорації BAE Systems. ЗМІ писали, що ці дрони виявилися ефективними для перевантаження російської протиповітряної оборони, чого, наприклад, неможливо досягти, запускаючи дороговартісні ракети Storm Shadow.

Скріншот публікації видання Politico про “зелене світло” для британських ракет для ударів по Росії

Тобто виходить, що удари Storm Shadow по території Росії, які здійснювались мінімум з осені 2024 року як відповідь на залучення у війну армії КНДР, нікого в Росії не обходили (росія та її друзі з Північної Кореї просто терпляче проковтнули ці удари по Курській області), але дрони викликали настільки бурну реакцію.

"Тіньовий флот" Росії ця істерика не врятує

Насправді – Москва все це робить не через дрони. Які б гарні вони не були (за що дякуємо уряду Його Величності – 24 Канал) Росіян бентежить інше.

З початку цього року, Велика Британія, Франція та США активно зайнялися питанням обмеження діяльності російського “тіньового флоту”. Союзники зрозуміли, що західні санкції потрібно імплементувати примусово, а не чекати на добровільне виконання. Однією з найбільш масштабних операцій було перехоплення російського судна "тіньового флоту" Bella 1 на запит США, яке транспортувало іранську нафту в обхід західних санкцій. Нещодавно, до речі, американці продали його на металобрухт.

Перехоплення судна російського “тіньового флоту” SMYRTOS, яке перебувало під британськими санкціями та зайшло у британські територіальні води без легітимного прапора, у Лондоні назвали першою такою самостійною операцією Сполученого Королівства. Тоді перехоплення здійснили в британських морських водах за підтримки елітного підрозділу Королівської морської піхоти.

12 серпня 2026 року на активізацію західних ВМС щодо перехоплення санкційного флоту відреагував і сам диктатор Путін під час наради з російськими військовими Тихоокеанського флоту в Южно-Сахалінську.

Ми бачимо, що влада деяких країн, порушуючи міжнародне морське право, намагається обмежити рух кораблів наших економічних операторів... А нещодавно додумалися до захоплення наших суден і продажу награбованого у нас майна. Зрозуміло, це не що інше, як піратство та розбій, – Путін нервує та не може пререстати думати про "підступи" англійців навіть на іншому краю світу.

Отже, нові погрози Кремля на адресу Великої Британії та особисто Енді Бернема є нічим іншим, як невдалою спробою зменшити підтримку України з боку Сполученого Королівства та залякати нову британську владу.

Але у Москві не врахували факту того, що у Сполученому Королівстві не "ведуться" на дешевий шантаж. Чиновники Міністерства оборони та закордонних справ вже давно працюють над підтримкою України та добре вивчили автопортрет свого ворога — Російської Федерації.

Тому, не хвилюйтеся, пани-московити, “англічанка і надалі буде гадить”. Бо зміна очільника британського уряду не означає зміну позиції держави щодо України. Ба більше, ті ж самі радники із питань безпеки, фахівці Міноборони, МЗС та розвідок, авторитетні аналітичні центри нікуди не поділися.

Багато з цих джентльменів мають досвід розуміння того, як вести справи з Росієбю ще з лютого 2022-го року, коли на власні очі бачили те, які ядерні погрози Кремля виявилися справжнім блефом та маніпуляцією.

Статті BBC та Times про використання британських дронів для ударів по російській території точно не є новиною для будь-кого у Кремлі, а стали просто формальним приводом для того, аби знову спробувати залякати британську владу та зіграти на внутрішню аудиторію. А зараз в Росії задають все більше питань про те, чому російські Збройні сили не справляються із хвилями українських дронів, а склади Wildberries горять так само яскраво, як і російські НПЗ, у той час як диктатор запевняє, що все "під контролем".