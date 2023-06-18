Засіб "довгої руки": чи може Росія збивати Storm Shadow

Україна активно використовує британські ракети Storm Shadow, які мають дальність польоту від 290 до 560 кілометрів. Ще одна їхня перевага у тому, що ворогу дуже важко їх збивати.

Військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман розповів 24 Каналу про те, що використання ЗСУ далекобійних ракет Storm Shadow проти окупантів не тільки знищує особовий склад ворога та техніку. Це змушує їх витрачати додаткові ресурси.

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Додає багато проблем

Він зазначив, що важко сказати, чи мають окупанти можливості збивати Storm Shadow. Адже вони розповідають про свої "успіхи" та приховують власні поразки.

Однак після першого шоку від Storm Shadow, росіяни наскільки це можливо пристосувались до нової загрози. Вони певний відсоток ракет ймовірно збивають, але навіть з того, що ми бачимо, збиваються не всі,

– наголосив військовий експерт.

Водночас Storm Shadow – засіб "довгої руки" української армії, навіть якщо припустити, що якісь ракети збиваються.

Військовий експерт пояснив переваги використання ЗСУ далекобійних ракет Storm Shadow: дивіться відео

Через цю загрозу росіяни змушені:

використовувати більше засобів ППО проти цих ракет;

в оперативних тилах вони мають розосереджувати склади, командні пункти. На аеродромах їм потрібно закривати різні засоби.

"Це додатковий ефект від будь-яких засобів далекого ураження. Навіть якщо ракета перехоплена, те що удари завдаються, додає дуже багато додаткових проблем противнику. Він має проводити цілий комплекс заходів з маскування, розосередження та витрачати на це багато ресурсів", – підкреслив Давид Гендельман.

Переваги Storm Shadow Це сучасна крилата ракета, яка має довершену систему наведення та потужною бойовою частиною. Вага бойової частини – 450 кілограмів. Storm Shadow призначена для маловисотного прориву ППО, а також створена з використанням технологій малопомітності. Ракети в залежності від модифікації можуть мати дальність польоту від 290 до 560 кілометрів.

Постачання Storm Shadow Україні