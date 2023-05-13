Окупанти стягнуть туди всю ППО: чи зможуть ракети Storm Shadow знищити Кримський міст

Україна отримала від Великої Британії крилаті дозвукові ракети Storm Shadow. Їхня ефективність та бойова маса дозволяють з впевненістю говорити про знищення Кримського мосту.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Він додав, що дальності цих ракет достатньо, щоб запустити їх з території, яка перебуває під контролем України станом на зараз.

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Потрібно десяток ракет

За його словами, з дальністю 300 кілометрів, цими ракетами можна поцілити по Кримському мосту з Берислава, Херсонської області. Водночас для успішної атаки знадобиться десяток таких ракет, щоб 3 – 4 з них пройшли російську ППО та влучили у ціль. При такому сценарію, сумарна бойова частина становить 2 тони вибухівки, що дозволить вивести з ладу Кримський міст щонайменше на пів року.

"Ракета має тандемну систему наведення: з корекцією по супутнику та інфрачервону головку самонаведення, яка не піддається впливу системами РЕБ. За 2 кілометри ракета раптово піднімається перед ціллю та починає падати під кутом 45 – 60 градусів. Кругове відхилення від центру становить кілька метрів – фактично, 100% попадання", – заявив Світан.

Роман Світан про нові ракети Storm Shadow: дивитись відео

Військовий експерт додав, що окупанти можуть зігнати до Кримського мосту усі наявні системи ППО. На щастя, жодна ППО на озброєнні Росії не дає 100% ефективності. Саме для цього буде застосуватись не одна, а кілька ракет, паралельно працюватимуть безпілотники та фальш-цілі.

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