Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про готовність надати Україні далекобійну зброю в разі згоди європейських союзників. Це не сподобалося Кремлю – прибічники Владіміра Путіна пригрозили ескалацією війни.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистські ЗМІ. Прессекретар диктатора Дмітрій Пєсков вважає, що країни Європи буцімто "не схильні шукати шляхи для виходу на мирні переговори".

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Росія проти передачі Taurus

Нагадаємо, у неділю, 13 квітня, в ефірі телеканалу ARD Мерц засудив російський удар по Сумах і наголосив – "українська армія повинна вийти з оборонної позиції". Саме тому політик готовий надати Києву ракети Taurus, від чого раніше відмовився Олаф Шольц.

У Росії не забарилися з реакцією. Пєсков застеріг Німеччину від кроків, що "неминуче призведуть лише до подальшої ескалації ситуації довкола України". Путінського речника перевершив заступник голови ради безпеки, назвавши Мерца "нацистом".

Кандидата в канцлери Фріца Мерца переслідують спогади про його батька, який служив у гітлерівському Вермахті. Тепер Мерц запропонував завдати удару по Кримському мосту. Подумай двічі, нацисте!

– написав у Х Дмітрій Мєдвєдєв.

До слова, Пєсков також прокоментував балістичний удар по Сумах 13 квітня, унаслідок якого загинуло 35 людей. Прессекретар укотре повторив, що російські військові нібито атакують виключно "навколовоєнні" цілі.