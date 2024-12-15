Це було б помилкою, – Шольц знову відмовив Україні у постачанні Taurus

Німецький канцлер Олаф Шольц вкотре відмовився постачати далекобійні ракети типу Taurus для України. На його думку, це "було б помилкою".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Шольца, яку наводить n-tv. Німецький канцлер уже далеко не вперше відмовляє Україні у Taurus.

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Що сказав Шольц про Taurus для України

На конференції делегатів Бранденбурзької Соціал-демократичної партії Німеччині у Потсдамі канцлер Шольц підкреслив, що під його керівництвом країна стала другим найбільшим військовим прибічником України.

З усім тим, я все ще переконаний, що було б помилкою вважати, що далекобійне озброєння, яке ми надали Україні, може бути використане вглиб Росії, або що ми надаємо зброю, здатну робити саме це,

– сказав він.

Шольц також наголосив, що важливо за "будь-яку ціну уникнути конфлікту між НАТО і Росією".

"І якщо немає нікого, крім нас, хто володіє силою розуму, яка потрібна для ухвалення мудрих зважених рішень, то нехай буде так", – додає німецький канцлер.

До слова, опонент Шольца у виборах в канцлери Німеччини, лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц навпаки виступає за надання Україні далекобійних ракет типу Taurus. Під час свого візиту в Київ 9 грудня він наголосив, що його фракція хоче надати України можливість досягати військових баз, що розташовані в глибині Росії.

Раніше Володимир Зеленський, коментуючи небажання Шольца надати Taurus Україні, зазначив, що працює над зміною позиції канцлера Німеччини. Водночас президент України зауважив, що німецька сторона постачає ефективні системи ППО IRIS-T, а також ділиться Patriot.