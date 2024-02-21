Росія двічі атакувала Київщину новими ракетами "Циркон": висновки фахівців

Російські війська застосовують для обстрілу України новітні ракети "Циркон". Щонайменше дві ракети 3М22 "Циркон" ворог спрямував на Київ та Київщину 7 лютого цього року.

Про це розповів Олександр Рувін, директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. І, за його словами, ракети "Циркон" не є "чудо-зброєю", не відповідають характеристикам, про які заявляли росіяни.

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Підтвердити це вдалося шляхом аналізу даних маркування частин та уламків реактивного двигуна та рульових механізмів ракет, ідентифікації вузлів і деталей, особливостей відповідного типу зброї.

Крім того, за словами Рувіна, болти на рульових механізмах мають маркування у вигляді цифр 26, що є особливістю "Циркону". Водночас мікроелектроніка майже не збереглася та практично не піддається аналізу через фізичні пошкодження.

Значна фрагментація ракети ускладнює ідентифікацію, однак вже можемо сказати, що характеристики зброї не відповідають дійсності. Після завершення усіх досліджень зможемо надати фіналізований висновок,

– повідомив Олександр Рувін.

Щодо того, чи можна встановити по уламках ракети дату її виготовлення, фахівець пояснив, що це залежить від інформації, яку вдається отримати.

Так, іноді дата виготовлення зчитується з маркування, а іноді фахівці працюють з ідентифікацією елементів.

"Найпоширеніша практика – це значення кварталу та року дати виробництва, номеру виробу партії і подібні дані. Скажімо, якщо електронний компонент був виготовлений у 2023 році, то відповідно ракета в якій він містився була зібрана не раніше цієї дати", – додав Рувін.

Обстріл Києва 7 лютого: головне

Росіяни застосували "Циркон" під час атаки на столицю 7 лютого. Внаслідок влучання уламків однієї з випущених росіянами ракет у багатоповерхівку у Голосіївському районі загинули п'ятеро людей, десятки – зазнали поранень.

Вперше росіяни використали ракету "Циркон" 2 січня, теж під час обстрілу Києва та області. Тоді у Вишневому, що на Київщині, у полі було виявлено уламки збитої ракети. Фахівці підтвердили, що то був "Циркон".

Важливо! Демонстрацією випробувань ракети "Циркон" російське керівництво намагалося довести світові, що аналогів цій зброї немає. Вона нібито "недоступна" для ППО через свою швидкість і висоту. Та, як показала практика, це не так – ракету цілком реально збити.

Протикорабельна гіперзвукова крилата ракета 3М22 "Циркон" на озброєнні в росіян з січня 2023 року, але ця ракета досі не виробляється серійно.