Британія готується передати Україні ракети великої дальності Storm Shadow, – Washington Post

Велика Британія готується відправити в Україну ракети великої дальності. Мовиться про Storm Shadow, які можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

Видання зауважує, що Британія підштовхує адміністрацію Байдена надати Україні зброю, що може сягати українських територій, які тимчасово окупувала Росія. Мовиться про Крим та інші окуповані регіони нашої держави.

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Що відомо про ймовірну передачу Україні ракет великої дальності

Видання, посилаючись на повідомлення, опубліковане 2 травня фондом закупівлі зброї для України, стверджує – Міноборони Британії висловило зацікавленість у наданні ракет дальністю до 300 кілометрів.

Британський чиновник відмовився говорити про тип, час, кількість зброї, ймовірне постачання якої ще розглядають. Він запевнив, що остаточного рішення ще не ухвалили.

Та це повідомлення є суттєвим кроком до того, щоб Велика Британія сама постачала такі боєприпаси, а запитувані характеристики та можливості відповідають крилатим ракетам Storm Shadow повітряного базування,

– мовиться в повідомленні.

Журналісти пригадали, що Україна давно просила Захід надати їй ракети більшої дальності, адже така зброя може змінити хід війни, дозволивши ЗСУ атакувати російські командні центри, лінії постачання, склади боєприпасів та пального в глибині Криму та тимчасово окупованих територій на Сході України.

Окрім того, видання пригадало, що в документах Пентагону, які "злили" у мережу, мовилось – нібито розвідка США підтвердила плани Великої Британії направити Україні невстановлену кількість ракет Storm Shadow.

Резніков просив про ці ракети

Варто зазначити, що ракети великої дальності можна встановити на українські літаки радянського виробництва.

Якби ми могли завдати удару на відстані до 300 кілометрів, російська армія не змогла б забезпечити оборону і була б змушена програти,

– заявляв міністр оборони України на початку 2023 року.

Олексій Резніков запевняв партнерів, що Україна готова надати будь-які гарантії того, що ця зброя не буде використана у нападах на територію Росії.