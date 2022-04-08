На ракеті, яка влучила у вокзал Краматорська, видно напис "за детей"

На ракеті, яку запустили росіяни по залізничному вокзалу Краматорська, можна побачити цинічний надпис "за детей".

Надпис можна побачити на останньому відео у дописі Президента України Володимира Зеленського в інстаграмі.

Важливо Спроба росіян зірвати евакуацію, залякати людей, – Єрмак про атаку на вокзал у Краматорську

Наразі відомо, що загинуло щонайменше 30 людей, понад 100 людей отримали поранення.

Як повідомив Володимир Зеленський, в цей момент на вокзалі перебували тисячі мирних українців, які очікували на евакуацію. А, за словами радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, росіяни точно знали, що б’ють по цивільних жителях. Адже перед такими ударами завжди йде дорозвідка цілі.

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