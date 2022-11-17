Вдарили по газових станціях, – Подоляк розповів, як Росія готує удари по енергетиці України

У росіян є головний центр у Санкт-Петербурзі, саме там тримають розрахунки – куди і як наносити удари. Це цивільні громадяни, які потім будуть сидіти на лаві підсудних під час трибуналу.

Про це у інтерв'ю для 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він також зазначив, що ці люди свідомо планують удари саме по енергетичній інфраструктурі. Сьогодні були удари по газовим компресорним станціям – все це росіяни роблять для того, аби у нас не було ні газу, ні електрики.

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За словами Подоляка, росіяни вкрай передбачувані, як тільки впав перший сніг і температура впала – вони хочуть "заморозити" Україну. "Ви ж бачите, що все, що сьогодні робить Росія – це істерична спроба посадити нас за стіл переговорів, щоб зафіксувати там тимчасове припинення вогню", – каже він.

А вони за цей час закріпляться на окупованих територіях, покращити армію і знову почати переговори, але з позиції сили. Саме так росіяни і починали у лютому – це досить примітивна стратегія примусу до переговорного процесу,

– додає Поодоляк.

Ці 9 місяців війни продемонстрували спроможність України абсолютно стійко реагувати на подібні геноцидні прояви з боку Росії.

Тому трохи дивно, на думку Михайла Подоляка, що після 9 місяців дуже вдалої "триденної" війни проти України, росіяни ще не зрозуміли, що війна ця закінчиться вкрай негативно саме для Росії.

За словами Подоляка, Путіну потрібно тримати біля себе й більш інтелектуальних людей за Пригожина. Такі люди змогли б інформаційно підготувати його до того, що чим більший геноцид, то у більш глибокі структурні зміни будуть у самій Росії.

Росіяни все ще сподіваються зламати Україну

Радник Єрмака каже, що вони все ще не зрозуміли, що таке Україна – ну не виселять вони нас, ми не покинемо свою державу. Не буде всього цього, бо ми не такі, як росіяни.

У нас це питання вже вирішене – стоїмо, поки не виграємо. Може не всі на початку війни це розуміли, тому була певна кількість українців, які поїхали закордон – включно із впливовими особами, для того, аби пересидіти,

– переконаний він.

Але в цілому, Подоляк каже, що Україна вирішила в перший день, що ми будемо до кінця. І це не зрозуміли досі росіяни, саме тому вони програють у найбільш негативному плані.

Що намагається досягти Росія

"Ми маємо зрозуміти, що росіяни вже не мають на меті змінити уряд, забрати певні території. Вони розуміють, що програють і відійдуть, але перед тим прагнуть знищити максимальну кількість людей та інфраструктури. Тобто вони хочуть завдати нам набагато більше збитків, ніж можна було б під час війни", – каже Подоляк.

Вони настільки нас ненавидять, що хочуть просто руйнувати все. В цьому нема військової мети – це класична ненависть невдах до людей, які вміють жити,

– стверджує він.

На полі бою в них виходить тільки "від'ємний наступ", тому такі атаки по інфраструктурі – це єдиний інструмент, який залишився для того, аби спробувати сказати: "Росія – потужна держава, яка воює з цивільними".

Повне інтерв'ю із Михайлом Подоляком дивіться на ютубі