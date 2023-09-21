Уламки російської ракети впали на завод Pepsi на Київщині: виробник напою є спонсором війни

Україна вчергове зазнала повітряної атаки Росії. Уламки збитої російської ракети впали на завод, який виготовляє всесвітньо відомий напій.

Під час повітряної атаки пошкоджень зазнало підприємство у Вишневому на Київщині. Уламки ракети впали на завод Pepsi.

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Самі "заплатили" за ракету

Наразі відомо, що на підприємстві внаслідок падіння уламків ворожої цілі спалахнула пожежа. Серед працівників є поранені. Також пошкоджені окремі промислові будівлі. На місці ще працюють екстрені служби.

Компанія PepsiCo продовжує працювати в Росії / Фото Міноборони

Сама компанія PepsiCo Ukraine жодних коментарів з приводу ушкоджень не давала. У МВС тим часом лише заявили про пожежу у виробничому приміщенні на площі 750 метрів квадратних.

Водночас у Міноборони підтвердили, що завод Pepsi постраждав внаслідок атаки. Крім того, там нагадали, що PepsiCo входить до списку спонсорів війни, оскільки досі працює в Росії.

За ракету, яка знищила їхній об’єкт, вони заплатили своїми податками в Росії,

– наголосили у відомстві.

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