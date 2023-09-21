Уламки російської ракети впали на завод Pepsi на Київщині: виробник напою є спонсором війни
Джерело:ZAXID.NET
Україна вчергове зазнала повітряної атаки Росії. Уламки збитої російської ракети впали на завод, який виготовляє всесвітньо відомий напій.
Під час повітряної атаки пошкоджень зазнало підприємство у Вишневому на Київщині. Уламки ракети впали на завод Pepsi.
Дивіться також Масована ракетна атака України, влучання у різних містах: хронологія 575 дня війни
Самі "заплатили" за ракету
Наразі відомо, що на підприємстві внаслідок падіння уламків ворожої цілі спалахнула пожежа. Серед працівників є поранені. Також пошкоджені окремі промислові будівлі. На місці ще працюють екстрені служби.
Компанія PepsiCo продовжує працювати в Росії / Фото Міноборони
Сама компанія PepsiCo Ukraine жодних коментарів з приводу ушкоджень не давала. У МВС тим часом лише заявили про пожежу у виробничому приміщенні на площі 750 метрів квадратних.
Водночас у Міноборони підтвердили, що завод Pepsi постраждав внаслідок атаки. Крім того, там нагадали, що PepsiCo входить до списку спонсорів війни, оскільки досі працює в Росії.
За ракету, яка знищила їхній об’єкт, вони заплатили своїми податками в Росії,
– наголосили у відомстві.
Ракетна атака 21 вересня: що відомо
- Зранку росіяни атакували Україну 43 крилатими ракетами із 10 літаків стратегічної авіації Т-95мс. Ракети запускали у декілька хвиль. Вибухи лунали у Львівській, Черкаській, Хмельницькій областях, в Харкові, Рівному та у Києві.
- Зокрема, у столиці уламки ракет впали у Голосіївському, Святошинському, Дарницькому районах. Пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, є поранені. На Київщині ушкоджень зазнали приватні будинки, господарчі споруди та транспортні засоби.