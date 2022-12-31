За кілька годин до Нового року Росія атакувала Київ: поліція опублікувала фото уламків ракети

Російські військові здійснили масовану ракетну атаку 31 грудня. Частина ворожих ракет летіла саме на Київ та область. На щастя, їх вдалося збити.

І правоохоронці продовжують шукати уламки ракет, якими ворог атакував Україну. Передовсім тому, що вони можуть загрожувати життю містян. А ще для того, щоб зафіксувати чергові воєнні злочини, скоєні росіянами.

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Правоохоронці знаходять уламки ракет

Як розповів начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, частину збитої силами ППО ракети знайшли в лісосмузі. На щастя, минулося без потерпілих і руйнувань. Правоохоронці там займалися оглядом місця події та документуванням злочину окупантів.

Правоохоронці знайшли у лісосмузі уламки ракети / Фото з телеграма Нєбитова

В ефірі він також зазначив, що для пошуку уламків ракет залучають як правоохоронців, так і членів добровольчих формувань та лісників.

Важливими моментами є знайдені саме рештки частин цих ракет, бо вони становлять небезпеку для громадян,

– наголосив він.

У Києві – десятки поранених

На жаль, не минулося без поранених і жертви внаслідок масованого ракетного удару 31 грудня. У Києві один з вибухів пролунав між житловими будинками у Солом'янському районі. Також їх чули у Печерському й Голосіївському районах.

Станом на вечір 31 грудня відомо про одну жертву ракетної атаки. Крім того, 22 людини зазнали поранень. За словами мера Віталія Кличка, 15 потерпілих госпіталізували до медичних закладів столиці. Троє з них, на жаль, у тяжкому стані.

Зауважимо, що серед постраждалих – журналіст з Японії. Його поранило під час удару по готелю у Печерському районі Києва.