Мішаного типу і розтягнута у часі, – в ОК "Південь" назвали цілі нічної атаки по Україні

Росіяни у ніч проти 9 червня здійснили мішану атаку по Україні. Для неї ворог використовував як крилаті ракети, так і дрони-камікадзе. В ОК "Південь" назвали, яку мету хоче досягнути ворог.

Під час телемарафону речниця командування Наталія Гуменюк детальніше розповіла про ситуацію у регіоні відповідальності ОК "Південь". За її словами, цього разу атака була розтягнутою у часі та мала кілька цілей, передає 24 Канал.

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Атака почалася з "Калібрів"

Вона була переважно мішаного типу і розтягнута в часі. Якщо згадати, що розпочалися сигнали повітряних тривог з того, що активізувалися морські ракетоносії, зокрема, підводний, який перебував на чергуванні,

– зазначила вона.

За словами Наталії Гуменюк, окупанти підступно могли провести ротацію. Речниця ОК "Південь" нагадує, що виявити пуск з підводного човна складніше. Попри це, пролунала повітряна тривога, яка повідомила про загрозу.

Також вона прокоментувала саме нічну атаку. За її словами, окупанти били як крилатими ракетами, так і дронами-камікадзе. Останнє підтвердили у Повітряних силах.

Над Миколаївщиною знищили одну ракету Х-101, яку ворог спрямував у центральні регіони. Загалом уся траєкторія ракет свідчила про те, що вони намагаються виснажувати і населення України, тому що залучені були фактично всі регіони, і системи ППО,

– наголосила вона.

Що відомо про роботу ППО у ніч проти 9 червня

У Повітряних силах зауважили, що з 22:00 8 червня по 04:00 9 червня росіяни здійснили мішану атаку по нашій державі. Цілями загарбників були військові об'єкти й об'єкти критичної інфраструктури України.

З південного напрямку ворог запускав "Шахеди". Що стосується крилатих ракет, то ними били з чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Каспійського моря.

Загалом під час атаки російські загарбники випустили до 16 дронів-камікадзе та 6 крилатих ракет.

За наявною інформацією, силами та засобами ППО Повітряних сил у зонах відповідальності командувань "Схід", "Захід" і "Південь" у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони, вдалося знищити: