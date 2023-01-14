Момент влучання російської ракети у будинок у Дніпрі потрапив на відео
Джерело:Сергій Стерненко
Російські військові під час масованого ракетного удару 14 січня влучили у житлову багатоповерхівку у Дніпрі. Внаслідок цього вщент зруйнований цілий під'їзд. На відео потрапив момент атаки.
Ролик, знятий з сусіднього будинку, дозволяє побачити, як ворожа ракета влучає у багатоповерхівку у Дніпрі. Сталося це по обіді 14 січня у святковий для мирних мешканців день.
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Ракета вщент зруйнувала під'їзд
Окупанти продовжують цинічно та навмисне бити по цивільній інфраструктурі. Цього разу ворожа ракета, випущена стратегічним бомбардувальником, влучила у багатоповерхівку. І цей момент вдалося зняти очевидцям. Він, до слова, спростовує фейк, який зараз активно шириться мережею, але про це далі.
Момент влучання російської ракети у будинок у Дніпрі: дивіться відео
Чому це відео зараз важливе
Воно спростовує інформацію, яку під час спільного з російським опозиціонером Марком Фейгіним ефіру, озвучив радник ОП Олексій Арестович. Він зазначив, що буцімто українська ракета ППО влучила у російську Х-22, через що та влетіла у будинок і детонувала.
Як підкреслив активіст Сергій Стерненко, на відео чітко чути і видно лише один вибух. Це важливий момент. І на цьому ми робимо неабиякий акцент, вщент руйнуючи гіпотезу, яку вже активно поширюють у російських пабліках.
Удар саме по будинку, а не як розповідав Арестович про "збиття і падіння ракети на будинок",
– наголосив Стерненко.
Реакція мера Дніпра
На небезпечну репліку, озвучену Арестовичем, відреагував міський голова Дніпра Борис Філатов. Він не особливо добирав слова, коментуючи сказане позаштатним радником ОП.
Я з першого дня війни казав, що Арестович – самозакохана скотина та помийний рот. Але в ОП на нього явно хтось робить ставку,
– підкреслив Філатов.
Ми розуміємо, наскільки його переповнює гнів. Попри це, Філатов перепросив за сказане. Водночас він висловив надію, що СБУ та контррозвідка зобов'язані відреагувати.
Коротко про ракетний удар по Дніпру
- Близько 16:00 стало відомо про те, що російська ракета влучила у житлову багатоповерхівку. Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко.
- Невдовзі він додав, що влучив ворог у будинок на 16 під'їздів, у якому мешкало близько 1 700 людей. У самому під'їзді, зруйнованому вщент, було 72 квартири. Згідно з даними про реєстрацію, у ньому проживало 100 – 200 людей, з яких близько 50 дітей.
- Згодом очільник міста Борис Філатов розповів про проведення рятувальних робіт. Станом на 00:00 15 січня відомо про 64 поранених і 12 загиблих внаслідок атаки.
- За цим посиланням можна дізнатися більше про теракт, який здійснив ворог у Дніпрі 14 січня 2023 року.