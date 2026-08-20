Унаслідок масованого ракетного удару по Києву та області загинули люди та є багато поранених

Російські війська завдали масованого удару балістичними та крилатими ракетами по Києву та Київській області вночі 20 серпня. Внаслідок цього загинули люди у столиці, а також у Броварах.

Багато людей також дістали поранення. 24 Канал зібрав усю інформацію, яка є на цей момент.

Масований обстріл Києва й області: що відомо про загиблих і постраждалих?

Як повідомили у Київській міській та обласній військових адміністраціях, уночі 20 серпня ворог завдав удару ракетами типу "Калібр" та балістичним озброєнням по Києву та Київській області. Внаслідок атаки є руйнування житлових будинків, лікарні та промислових об'єктів.

У Солом'янському районі столиці влучання ракет та падіння уламків спричинили часткове руйнування верхніх поверхів дев'ятиповерхового будинку та пошкодження п'ятиповерхівки. Крім того, шкоди зазнали будівлі місцевої школи й дитячої лікарні.

На жаль, відомо про жертв цього обстрілу російської армії. Як написав міський голова Віталій Кличко, у Києві загинули троє людей, ще щонайменше 20 зазнали поранень. А у Броварському районі Київської області загинув чоловік, ще одного потерпілого госпіталізували у важкому стані

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На місцях подій невідкладно розпочали роботу рятувальні служби та медики. У Святошинському та Дарницькому районах Києва виникли пожежі, у Броварах відомо про прильоти по промислових об'єктах та значні пожежі.

На території Броварського району сталися аварійні відключення електропостачання. Частково зникло світло й у деяких районах Києва.