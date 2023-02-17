Дві сакральні дати, – Повітряні сили попередили про можливі провокації Росії 23 – 24 лютого

У лютому російські окупанти мають дві "сакральні дати". Тому у ці дні вони можуть завдати ракетних ударів.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що росіяни можуть завдати ракетних ударів 23 та 24 лютого.

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Росія змінила тактику: чого очікувати від окупантів

За словами Ігната, Повітряні сили Збройних Сил України знаходяться в посиленому бойовому чергуванні.

23 число, ми знаємо, що "день защитника отечества" у них, а старе свято – "День Советской Армии и военно-морского флота"… Воно для них є сакральним. Це перша дата, друга – річниця вторгнення (24 лютого – 24 Канал). Це дві такі дати, на які, очевидно, варто очікувати. Не варто очікувати, а бути пильними та у підвищеній боєготовності,

– попередив речник.

Ігнат наголосив, що Повітряні сили і так перебувають цілодобово в посиленому бойовому чергуванні. "Тому чекаємо на можливі провокації, будемо адекватно на них реагувати", – повідомив він.

Речник Повітряних сил зауважив, що в окупантів змінилась тактика: вони почали вночі завдавати ударів крилатими ракетами навіть без попереднього прольоту "Шахедів".

"Навіть якщо буде якась агресивна поведінка Росії, вона буде пов'язана передусім з підвищенням інтенсивності боїв на певних напрямках, зокрема на Східному напрямку. Там можуть збільшені бути удари авіаційні саме штурмовою та бомбардувальною авіацією, армійською авіацією – це вертольотами Ка-52. Це час від часу вже відбувається", – додав речник Повітряних сил ЗСУ.

Ворог буде застосовувати все, що буде під рукою

Ігнат наголосив, що до річниці повномасштабного вторгнення Росія буде скорочувати проміжки між масованими ракетними атаками та використовувати "все, що під рукою".

Речник також розповів, що Росія має в запасі ще багато С-300 та сотні Х-22, не припиняє виробництво "Калібрів" та Х-101. Щодо "Іскандерів", за його словами, інформація відсутня.

Попередження Данілова