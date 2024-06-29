Росіяни бідкалися на ракетну атаку по Криму: писали про загрозу Керченському мосту

Зранку 29 червня в Криму раптово оголосили повітряну тривогу. Окупанти бідкалися про ракетну атаку на тимчасово окупований півострів.

Так, у кількох регіонах вже фіксували пуски "славнозвісної" російської ППО. Повідомлялося про загрозу Керченському мосту.

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Ракетна атака на Крим

Близько 9:00 ранку у Криму повідомили про повітряну тривогу та пуски ракет з напрямку України. Вже за кілька хвилин у різних частинах Криму чули вибухи – зокрема, у Балаклаві, на мисі Тарханкут, у Сакському районі.

Роботу ППО також зафіксували у Севастополі. Місцевий гауляйтер заявив, що всі служби приведені у бойову готовність. Також Развожаєв відзвітував про збиття двох цілей над Балаклавою. За його словами, уламки збитих цілей впали у прибережній зоні та Балаклавському районі. Водночас місцеві кажуть, що чули три гучні вибухи зі східної частини Севастополя.

Ймовірне збиття повітряної цілі біля Балаклави / Кримський шпигун

Близько 9:24 стало відомо, що росіяни перекрили рух Кримським мостом. Окупанти опублікували попередження про рух ракет у бік Керчі та незаконної забудови. Однак вже за 10 хвилин тривогу у Криму скасували.

Варто також вказати, що місцеві пабліки вкотре скаржилися на відсутність сповіщення по тривогу на вулицях Севастополя. Зокрема, місцеві знову спокійно відпочивають на пляжі, у той час, як російська ППО намагається влучити по цілях.

До слова, у ВМС Україна зазначали, що російські загарбники намагаються звузити Керченську протоку. Там вже встановили другу лінію бонових загороджень з 21 баржі. Це потрібно, аби посили вогневий контроль. Окрім цього, окупанти постійно патрулюють прохід за допомогою авіації.